نيمار يستعد لمعركة قضائية جديدة ضد نادي برشلونة

لا يزال مسلسل نادي برشلونة ولاعبه السابق، البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، مستمرا بين القضايا في المحاكم ورغبته في العودة للعب بجوار زملائه السابقين وأصدقائه، وبالتحديد الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز.

وذكرت صحيفة ”الموندو“ الإسبانية أن نيمار يستعد لمعركة قضائية جديدة ضد فريقه السابق، حيث طالب بالفعل عبر ممثلين من إدارة الفريق مبلغ 6،5 مليون يورو عن عقوده السابقة.

وبحسب الصحيفة، فإن المبلغ الجديد يأتي بناء على مطالب الطوارئ الضريبية حول عقود وهمية تم توقيعها من طرفه وأدين بالفعل برشلونة عليها من طرف المحاكم في إسبانيا.

وارتفع المبلغ الذي يطلبه البرازيلي نيمار من فريقه السابق إلى 38،6 مليون يورو على خلفية عقوده السابقة، حيث يطالب بحوافز على العقود التي وقعها ومكافآت لم يتسلمها.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإن إدارة برشلونة ترفض دفع المبلغ الجديد، وكذلك باقي المبالغ التي يطلبها نيمار.

وحال رفض إدارة برشلونة دفع المبلغ الجديد فقضية قضائية جديدة تلوح في الأفق بين نيمار وإدارة برشلونة لتضاف لباقي القضايا التي يتواجه فيها الطرفان أمام المحاكم في برشلونة.

ورغم القضايا المطروحة في المحاكم بين الطرفين، لكن إدارة برشلونة حاولت إعادة اللاعب لصفوف الفريق الصيف الماضي، لكنها فشلت بسبب مطالب إدارة باريس سان جيرمان المالية ورفض عدة لاعبين الدخول في صفقة تبادلية من بينهم الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي.

وأكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في تصريحات سابقة، أنه يرغب في عودة نيمار للنادي الكتالوني، كما أكد أن اللاعب يرغب في العودة لكن مقربين من نجم باريس سان جيرمان أكدوا أن الوضع اختلف وأن اللاعب سعيد في باريس حاليا.