مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. هل يشرب زيدان من كأس سولاري؟

سيكون نادي ريال مدريد الإسباني على موعد مع مواجهتين ناريتين خلال 5 أيام، يمكن أن ترسما خريطة طريق الفريق الملكي خلال الموسم الجاري، بين الانتصار والانكسار.

ويخوض ريال مدريد مواجهة شرسة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي مساء غد الأربعاء، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قبل أن يلتقي منافسه المباشر نادي برشلونة مساء الأحد المقبل على الملعب نفسه، في إطار منافسات الدوري الإسباني، الليغا.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن الموقف الذي يواجهه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لا يختلف كثيرا عما واجهه المدرب السابق، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، في الموسم الماضي، ما تسبب في إقالته بنهاية المطاف.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن ريال مدريد كان قد خرج من 3 بطولات في فترة وجيزة، بعد وداع كأس الملك على يد برشلونة، ثم الهزيمة أمام البلوغرانا في الليغا، ليضيع اللقب، وأخيرا الخسارة المدوية أمام أياكس أمستردام الهولندي في البرنابيو، ليودّع الملكي دوري أبطال أوروبا، وتقرر الإدارة إقالة سولاري.

وتابعت: ”حاليا ريال مدريد خارج بطولة كأس الملك بعد الهزيمة على أرضه وبين جماهيره أمام ريال سوسييداد، ولا يتبقى أمامه سوى دوري الأبطال والليغا، وسوف تحدد مواجهتا مانشستر سيتي وبرشلونة على الترتيب، مصير زيدان مع الميرينغي“.

وأكدت أن النتائج في الفترة الأخيرة لم تكن على ما يرام، خاصة بعد ضياع 5 نقاط في سباق الصدارة بالدوري الإسباني بالتعادل مع سلتا فيغو 2-2، والخسارة أمام ليفانتي بهدف نظيف، ما أعاد الصدارة مرة أخرى إلى برشلونة بفارق نقطتين، ولن يكون من المقبول الخسارة أمام كتيبة كيكي سيتين يوم الأحد المقبل، لأن الفارق وقتها سيكون 5 نقاط قبل 12 أسبوعا على نهاية الدوري.

واختتمت الصحيفة المدريدية تقريرها بقولها: ”الأيام السبعة المقبلة سترسم ملامح الموسم بالنسبة لريال مدريد، إما أن يكون موسما رائعا أو كارثيا مثل سابقه. هذا هو قدر النادي الملكي دائما“.