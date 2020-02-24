رومينيغه يعلق على وضع فيليب كوتينيو مع بايرن ميونخ

قال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني، إنه لا يستطيع تفسير تذبذب مستوى البرازيلي فيليب كوتينيو مع النادي البافاري.

وأوضح رومينيغه في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت بيلد“ الألمانية: ”إنه يلعب بشكل جيد في بعض المباريات، وفي أوقات أخرى يعطيك انطباعا أنه ثمة أشياء تعرقله“.

وأشار رومينيغه إلى أنه يؤمن بقدرة كوتينيو على لعب دور مهم الفترة المقبلة، مع بايرن ميونخ، وأكد أن اللاعب عامل مهم ومميز بالنسبة للفريق.

ويحق لبايرن ميونخ شراء كوتينيو المعار من برشلونة بشكل نهائي الصيف المقبل مقابل 120 مليون يورو، لكن تقارير ألمانية أشارت إلى أن النادي البافاري لا ينوي الإبقاء على اللاعب.

وسجل كوتينيو، البالغ من العمر 27 عاما، 7 أهداف وصنع 8 في 28 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي.

ويلعب بايرن ميونخ مع تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب دورالـ16 بدوري أبطال أوروبا، وطالب رومينيغه، لاعبيه بالحفاظ على أكبر قدر من التركيز أمام تشيلسي، وقال: ”سنحاول أن تتواصل الرحلة هذا العام، لكني أحذر من البدء في الأحلام من الآن“.

كما أشاد رومينيغه بعمل هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، وقال إنه ”عمل بشكل ممتاز، وقد شهدنا فترة ناجحة للغاية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي“.

وأوضح ”بايرن ميونخ لا يزال مشاركا في المسابقات الثلاث، ولذلك يمكن للمرء أن يكون راضيا تماما عن العمل الذي قدمه حتى الآن“.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة، ويتقدم بنقطة عن لايبزيغ الثاني، كما تأهل الفريق لربع نهائي كأس ألمانيا.