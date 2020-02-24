ريال مدريد يدرس التخلي عن صفقة كيليان مبابي والتعاقد مع البديل الأقل سعرا

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يدرس التخلي عن صفقة الفرنسي الدولي كيليان مبابي، نجم هجوم باريس سان جيرمان، في ظل التعقيدات المتعلقة بالصفقة.

وقالت صحيفة ”ماركا“، إن إدارة ريال مدريد ترى أن صفقة مبابي ستكون مكلفة للغاية، ولن يقل سعر اللاعب عن 250 مليون يورو، وهو ما يفوق إمكانات النادي المالية، في ظل مغالاة باريس سان جيرمان في المقابل المادي، إضافة إلى تمسك إدارة النادي الفرنسي باللاعب ورفضها التفريط فيه تحت أي ظرف.

وكان القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قد أبلغ مبابي عبر وسطاء أن النادي لن يبيع اللاعب حتى ولو اضطر إلى التمسك به لنهاية عقده في يونيو 2022، في الوقت الذي تبذل فيه إدارة الـ“بي إس جي“ جهودا كبيرة لتجديد عقد النجم الفرنسي الشاب.

وأشارت ”ماركا“، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة ريال مدريد حولت تركيزها حاليا على حسم صفقة المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، نجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، المنتقل إليه في يناير الماضي من رد بول سالزبورغ النمساوي.

وأكدت الصحيفة المدريدية، المقربة للغاية من دوائر صنع القرار في النادي الملكي، أن هالاند سيكون خيارا بديلا مثاليا للميرينغي، لأن عقده رفقة دورتموند يتضمن شرطا جزائيا تبلغ قيمته 75 مليون يورو، يمكن تفعيله في صيف 2021، ما يتيح لريال مدريد التعاقد معه بسعر لا يقارن بما يطلبه سان جيرمان لبيع مبابي.

وتابعت: ”سيكون هالاند إضافة هجومية كبيرة لريال مدريد، خاصة مع عودة مواطنه مارتن أوديغارد إلى صفوف الملكي، حيث يلعب معارا حاليا لنادي ريال سوسييداد“.

وأحرز هالاند 16 هدفا في 14 مباراة شارك فيها رفقة بوروسيا دورتموند منذ انتقاله إلى ”أسود الفستفالين“ في الميركاتو الشتوي الأخير.

ويبحث ريال مدريد عن بديل على المدى القريب للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي ينتهي عقده رفقة الميرينغي في صيف 2021.

ولن تكون مهمة ريال مدريد سهلة في ضم هالاند، كون العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ترغب في التعاقد مع اللاعب، وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.