مباراة نابولي ضد برشلونة.. هل يتخلص ”البلوغرانا“ من سجله الكارثي في دوري أبطال أوروبا؟

يلتقي نادي برشلونة الإسباني، مساء غد الثلاثاء، مع نابولي الإيطالي، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك على ملعب ”ساو باولو“.

وينافس برشلونة هذا الموسم على بطولتي الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، ودوري الأبطال، بعد خروجه من بطولة كأس ملك إسبانيا بالهزيمة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف في دور الثمانية، إضافة إلى خسارته السوبر الإسباني في السعودية، بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي.

أزمة كارثية

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن الأزمة الحقيقية التي يعاني منها برشلونة في دوري أبطال أوروبا هي غيابه عن التسجيل خارج الأرض في المواجهات الحاسمة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن العجز الهجومي لبرشلونة خارج ”كامب نو“ كان سببا رئيسيا في اللعنة التي أصابت الفريق الكتالوني في دوري الأبطال، وتسببت في خروجه مرارا من البطولة خلال النسخ الأربع الماضية، بعد التتويج الأخير بالبطولة في موسم 2014 – 2015.

ورصدت الصحيفة المدريدية المشوار الكارثي لبرشلونة في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا خلال النسخ الأربع الأخيرة، التي لم ينجح خلالها البارسا في التتويج بالبطولة أو حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

سقطات مدوية

وكانت البداية في عام 2016، عندما خرج برشلونة من البطولة على يد أتلتيكو مدريد، بعد الانتصار ذهابا في ”كامب نو“ 2-1، ثم الهزيمة في مدريد بهدفين نظيفين.

وفي عام 2017 ودّع البارسا البطولة من دور الثمانية أمام يوفنتوس الإيطالي، بالخسارة صفر- 3 ذهابا في تورينو، والتعادل السلبي إيابا في ”كامب نو“.

وفي 2018 خرج برشلونة أمام روما الإيطالي في دور الثمانية، بالفوز 4-1 ذهابا قبل الخسارة بثلاثية نظيفة في الأولمبيكو.

وأخيرا، وفي 2019، كانت الريمونتادا التاريخية التي حققها نادي ليفربول الإنجليزي على حساب برشلونة في الدور نصف النهائي، بالفوز 4- صفر في ”أنفيلد“، رغم الخسارة صفر- 3 في ”كامب نو“، ليودّع البارسا البطولة مرة رابعة بسيناريو لا يختلف كثيرا عن النسخ التي سبقتها.

صفر خارج الأرض

وقالت ”ماركا“ إن برشلونة خسر 12- صفر في المباريات الأربع التي ودّع من خلالها دوري الأبطال، وكان رصيده التهديفي صفرا في تلك اللقاءات التي أقيمت خارج أرضه، وأطاحت به من البطولة.

وأكدت أن العنصر الأساسي لفوز برشلونة بدوري الأبطال، بعد غياب 4 سنوات، سيكون في التسجيل خارج الأرض، وعدم الاعتماد على ”كامب نو“ فقط في التأهل للأدوار المقبلة، والتتويج بـ“أميرة أوروبا“.