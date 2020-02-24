بالأرقام.. كيف يعاني ريال مدريد هجوميا منذ رحيل كريستيانو رونالدو؟

يدخل نادي ريال مدريد الإسباني اختبارين ناريين خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يستضيف، غدا الثلاثاء، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قبل أن يلتقي منافسه التقليدي برشلونة، يوم الأحد المقبل، في كلاسيكو الأرض، في إطار منافسات الدوري الإسباني، الليغا.

وفقد ريال مدريد أخيرا قمة الدوري الإسباني، الليغا، بعد خسارته خارج أرضه أمام ليفانتي بهدف نظيف؛ ما وضع برشلونة على قمة المسابقة بفارق نقطتين عن النادي الملكي قبل لقائهما الناري في ”سانتياغو برنابيو“.

ومن الممكن أن ترسم مباراتا مانشستر سيتي وبرشلونة ملامح الموسم الحالي لكتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، خاصة بعد خروج الميرينغي من مسابقة كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسييداد.

وتلقى ريال مدريد صدمة قوية قبل مباراتي السيتي والبارسا، بعد تأكد غياب البلجيكي إدين هازارد لمدة شهرين، عقب إصابته في مباراة ليفانتي، لينتهي بذلك موسم نجم تشيلسي السابق إلى حد كبير.

من جانبها، رصدت صحيفة ”آس“ الإسبانية معاناة ريال مدريد على الصعيد الهجومي منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الماضي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إن ريال مدريد يعاني جفافا هجوميا واضحا منذ انتقال رونالدو إلى اليوفي.

وأشارت إلى أن رونالدو أحرز 438 هدفا في 450 مباراة لعب فيها برفقة ريال مدريد، وكانت نسبة عدم تسجيل ”الميرنغي“ خلال وجوده مع الفريق لا تتعدى 8% من المباريات، في حين فشل الملكي في هز شباك المنافسين خلال 21 مباراة من 93 منذ غياب رونالدو، بنسبة 23%.

وأضافت: ”مع رجيل رونالدو كان الفارق التهديفي بين ريال مدريد وبرشلونة 42 هدفا لصالح الميرنغي، ولكن الأمور تبدّلت الآن، وتفوق البلوغرانا بفارق هدف على الملكي، وهو ما يكشف التأثير السلبي لغياب ”الدون“.

وفي السياق ذاته، أكدت ”آس“ المدريدية أن الفريق الملكي يعاني عجز المهاجمين، باستثناء الفرنسي الدولي كريم بنزيما، الذي أحرز 18 هدفا حتى الآن، يليه سيرجيو راموس، ورودريغو بـ7 أهداف، ثم توني كروس ولوكا مودريتش، 5 أهداف لكل منهما، وكاسيميرو 4 أهداف، في حين لم يحرز الصربي لوكا يوفيتش، المنتقل إلى الملكي من نادي آنتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو مطلع الموسم الجاري سوى هدفين فقط.