إشبيلية يقهر خيتافي ويخطف المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني

انتزع إشبيلية فوزا كبيرا على مضيفه خيتافي بنتيجة 3/0، لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

ووقع لوكاس أوكامبوس الهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة 43، بمساعدة سيرجو ريغيلون، قبل أن يضاعف فرناندو ريجس الهدف الثاني في الدقيقة 67، بمساعدة لوك دي يونغ، في حين تكفل جيوليس كوندي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75، بمساعدة فرناندو ريجس.

وشهدت المباراة إشهار الحكم البطاقة الصفراء 10 مرات، بواقع 7 مرات للاعبي خيتافي، و3 مرات للاعبي إشبيلية.

ورفع الفوز رصيد إشبيلية إلى 43 نقطة، ليخطف المركز الثالث من خيتافي، الذي تراجع للمركز الرابع ويملك 42 نقطة.

وهذا الفوز الخامس لإشبيلية على خيتافي في آخر 10 مباريات جمعتهما في الدوري الإسباني، في حين حقق خيتافي الفوز 3 مرات، وتعادلا مرتين.

ويلعب إشبيلية يوم الخميس مع كلوج الروماني، في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1، في رومانيا، في حين يلعب خيتافي مع أياكس أمستردام الهولندي في الدرو نفسه، علما أن خيتافي فاز ذهابا 2/0.