تقارير: بارتوميو لا يفكر في الاستقالة من رئاسة نادي برشلونة

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو ”، أن جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، لا يفكر في تقديم استقالته والرحيل عن ”البلوغرانا“ في الوقت الحالي، إثر الفضائح التي هزت النادي أخيرا.

وكانت جماهير ”كامب نو“ صبت جام غضبها قبل بداية مباراة برشلونة ضد إيبار، مساء السبت، على تصرفات الإدارة، بعد التسريبات التي خرجت في الأيام الماضية والتي اتهمت بارتوميو بالتآمر على اللاعبين لتشويه صورتهم من خلال شركة توجه الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الأحد، إلى أن ”بارتوميو يريد إكمال ولايته حتى عام 2021، وليس لديه نية الاستقالة، رغم ضغط بعض أعضاء مجلس الإدارة“.

وأضافت: ”بارتوميو لا يريد أي اجتماع آخر يناقش مستقبله مع مجلس الإدارة، وشدد على أنه إذا كان هنالك أي شخص غير مرتاح فليذهب“.

وتابعت الصحيفة: ”على الرغم من الأخبار التي قالت إن بعض الأعضاء طلبوا من الرئيس تقديم استقالته، إلا أن الرئيس يؤكد ثقة الأعضاء به، وأن الأخبار التي ظهرت للعلن كاذبة“.

وشددت الصحيفة: ”بارتوميو لا يستبعد اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما تم نشره في الأيام الأخيرة، التقارير التي ظهرت أزعجته وهي مشابهة للتقارير التي ظهرت في صفقة باولينو عندما ادعى البعض أن الرئيس يريد التوقيع مع البرازيلي من أجل الترويج لشركته الخاصة“.

وكانت ”موندو ديبورتيفو“، المقربة من برشلونة، أشارت إلى أن أعضاء مجلس إدارة برشلونة عقدوا اجتماعا لمناقشة أزمة التسريبات في الفترة الماضية.

وذكرت الصحيفة المقربة من البيت الكتالوني، أن أعضاء مجلس إدارة النادي الكتالوني اتفقوا على فقدان الثقة في الرئيس الحالي جوزيب ماريا بارتوميو.

وطلب أعضاء مجلس إدارة البرسا من بارتوميو تقديم استقالته وإعلان رحيله عن النادي وعقد انتخابات جديدة.

وأشارت إلى أن إميلي روس وكاردونير، نائبي بارتوميو، يستهدفان في الوقت الحالي عقد جلسة مع بارتوميو لإجباره على تقديم استقالته والإعلان عن عقد انتخابات مبكرة في الصيف المقبل.