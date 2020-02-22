برايثوايت بعد مباراة برشلونة ضد إيبار: لن أغسل قميصي بسبب عناق ميسي

شدد الدانماركي مارتن برايثوايت، المهاجم الجديد لبرشلونة، على أنه لن يغسل القميص الذي شارك به أمام إيبار، إثر الانتصار بخماسية نظيفة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وانضم برايثوايت لصفوف البلوغرانا الخميس الماضي، كصفقة طارئة عقب إصابة ديمبلي، وشارك اليوم كبديل، وصنع الهدف الرابع الذي سجله ميسي.

وقال برايثوايت، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”شعرت بحالة جيدة للغاية هنا، فأنا مُحاط بلاعبين رائعين، وحاولت الركض والتحرك، وهذا ما يتعين علي القيام به، وكان الأمر رائعًا في ظهوري الأول، وسعيد للغاية“.

وأضاف: ”لقد كان اليوم مميزًا، وحين كنت صغيرًا كنت أرى المباراة الأولى للاعبين الجدد، وفجأة أنا هنا وأعيش استقبالا من هذا النوع من الجماهير، فهو أمر لا يُصدق وأنا فخور جدًا“.

واختتم: ”ميسي؟ إنه شخص رائع، وحاول أن يجعلني مرتاحا، وحاول أن يمرر لي، حيث كان يبحث عني ليمرر الكرة، ولن أغسل قميصي بعدما عانقني (يضحك). بصراحة أنا سعيد جدًا بأنني ساعدته على التسجيل“.

ويتصدر برشلونة، مؤقتًا، جدول ترتيب الليغا، برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين كاملتين عن ريال مدريد، الذي يلتقي ليفانتي، اليوم السبت.