جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ”سوبر هاتريك“ ميسي في مباراة برشلونة ضد إيبار (صورة)

تصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعدما استعاد نغمة التهديف مجددًا إثر صيامه عن إحراز الأهداف خلال المباريات الماضية في مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2019/2020.

وحقق فريق برشلونة، فوزا كبيرا على ضيفه إيبار، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، من عمر الدوري الإسباني.

أهداف برشلونة الخمسة جاءت عن طريق ليونيل ميسي سوبر هاتريك في الدقائق 14، و37، و40، و87، وآرتور ميلو (89) من زمن المباراة.

برشلونة ارتقى لصدارة الدوري الإسباني مؤقتًا، بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة، فيما تجمد رصيد إيبار عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

ويعود آخر هدف لميسي في الدوري الإسباني، عندما سجل هدف الفوز في شباك غرناطة بالجولة 20، والتي أقيمت يوم 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ليرفع اليوم رصيده إلى 18 هدفا في 20 مباراة بالليغا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

ليونيل ميسي، برشلونة، 18 هدفًا.

كريم بنزيما، ريال مدريد، 13 هدفًا.

لويس سواريز، برشلونة، 11 هدفًا.

جيرارد مورينو، فياريال، 10 أهداف.

روجر مارتي، ليفانتي، 10 أهداف.

أنخيل، خيتافي، 10 أهداف.

لوكاس بيريز، ألافيس، 9 أهداف.

إزيكييل أفيلا، أوساسونا، 9 أهداف.

خوسيلو، ألافيس، 9 أهداف.

جيرارد مورينو، فياريال، 9 أهداف.

ماكسيميليانو غوميز، فالنسيا، 9 أهداف.