مباراة برشلونة ضد إيبار.. جماهير ”كامب نو“ تستقبل بارتوميو بهتافات غاضبة ومناديل بيضاء (فيديو)

قامت جماهير نادي برشلونة بالاحتجاج على إدارة ناديها برئاسة بارتوميو وطالبته بالاستقالة، قبيل انطلاق مواجهة فريقها ضد إيبار، مساء السبت، في ظل الفضائح الأخيرة التي طالت مجلس الإدارة.

وقامت الجماهير بترديد هتافات تطالب باستقالة إدارة بارتوميو، وقامت بإلقاء مناديل بيضاء من المدرجات، في إشارة إلى ضرورة استسلامهم أمام صيحات وهتافات الجمهور.

" بارتوميو استقيل ", هذه هي ترديدات جماهير الكامب نو ???????? pic.twitter.com/3R41pwAT6u — كيكي سيـ60 ♥ (@FCBEibar) February 22, 2020

Ojo pañuelos en el Camp Nou pic.twitter.com/DWak8bi7gV — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) February 22, 2020

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ المقربة من برشلونة ذكرت أن بعض أفراد مجلس إدارة برشلونة طالبوا بارتوميو بالاستقالة.

وذكرت الصحيفة أن إمكانية الدعوة لانتخابات مبكرة قائمة للغاية، وأمر سيتم حسمه في اجتماع الخميس المقبل.

BOOM! Bartomeu is in the building and fans are now chanting “Bartomeu Dimisio!” #FCBLive ???????? pic.twitter.com/Oybx1Ksx7G — Hagrid Miller ???? (@hagridfcb) February 22, 2020

وبدأت الفضيحة بعدما قامت إدارة برشلونة بتعيين شركة لتكريس آلاف من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية لها وحماية صورة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ومجلس إدارته، وذلك وفقا لتقرير نشرته إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية.

وقال التقرير إن برشلونة عين شركة I3Ventures.sl التي قامت بتكريس آلاف الحسابات والتي اتفق الطرفان على أن تكون ”غير رسمية“، وفقا للتقرير، لحماية صورة مجلس الإدارة بالكامل، وتقوم تلك الحسابات بمهاجمة الأشخاص من المناطق المختلفة لحماية إدارة برشلونة من الانتقادات.

ولم يتوقف عمل الحسابات عند هذا الحد، بل أيضا هاجمت عددا من اللاعبين الحاليين في برشلونة أبرزهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، وأيضا لاعبين سابقين مثل تشافي هيرنانديز وكارليس بويول وجوسيب جوارديولا.

هجوم تلك الحسابات اتجه أيضا ضد شخصيات إدارية وآخرين عملوا مع النادي أو حُسبوا عليه، مثل فيكتور فونت وخوان لابورتا وخوامي روريس.

ونشرت الإذاعة الإسبانية التقرير مدعما بالصور على موقعها الرسمي، موضحة أن الهجوم تم على حسابات اللاعبين والإداريين السابقين أو بشكل مستقل.

وحصلت ”سير“ على تقريرين أعدتهما الشركة، أحدهما يحلل تطور تلك الحسابات، والآخر تقرير مفصل ضد فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة خلال الانتخابات القادمة.

وصرفت إدارة برشلونة الحالية مبلغا يقارب المليون يورو على عقدها مع الشركة، وقسمت الدفعات المالية على 6 مبالغ تدفع لأقسام مختلفة في الشركة.

من جهة النادي وفقا للتقرير، فقد اعترف بتوظيف خدمات الشركة لكنه أكد أنه طالب الشركة بنشر رسائل إيجابية وليس مسؤولا عما نشرت أو طريقتها، وقالت مصادر في برشلونة إنهم لا يحبون الدلالات التي اتخذتها بعض المنشورات.