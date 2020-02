مباراة برشلونة ضد إيبار.. جماهير ”كامب نو“ تستقبل بارتوميو بهتافات غاضبة ومناديل بيضاء (فيديو)

قامت جماهير نادي برشلونة بالاحتجاج على إدارة ناديها برئاسة بارتوميو وطالبته بالاستقالة، قبيل انطلاق مواجهة فريقها ضد إيبار، مساء السبت، في ظل الفضائح الأخيرة التي طالت مجلس الإدارة.

وقامت الجماهير بترديد هتافات تطالب باستقالة إدارة بارتوميو، وقامت بإلقاء مناديل بيضاء من المدرجات، في إشارة إلى ضرورة استسلامهم أمام صيحات وهتافات الجمهور.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ المقربة من برشلونة ذكرت أن بعض أفراد مجلس إدارة برشلونة طالبوا بارتوميو بالاستقالة.

وذكرت الصحيفة أن إمكانية الدعوة لانتخابات مبكرة قائمة للغاية، وأمر سيتم حسمه في اجتماع الخميس المقبل.

BOOM! Bartomeu is in the building and fans are now chanting “Bartomeu Dimisio!” #FCBLive ????????

pic.twitter.com/Oybx1Ksx7G

— Hagrid Miller ???? (@hagridfcb) February 22, 2020