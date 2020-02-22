التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يسعى ريال مدريد لتعزيز صدارته للدوري الإسباني، عندما يحل ضيفًا على ليفانتي، اليوم السبت، لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

وتقام المباراة الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3، بصوت يوسف سيف.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، وحصد 53 نقطة من 24 مباراة، ويتقدم بفارق نقطة عن ملاحقه ومنافسه برشلونة، بعدما تعادل النادي الملكي 2/2 على ملعبه سانتياغو برنابيو، في الجولة الماضية مع سيلتا فيغو.

وفي 29 مباراة سابقة بين الناديين، فاز ريال مدريد 22 مرة، مقابل 3 تعادلات، وفاز ليفانتي 4 مرات، وسجل ريال مدريد 76 هدفًا، وتلقى 23.

وتوقعت صحيفة ”ماركا“ أن يعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندي.

الوسط: لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس.

الهجوم: كريم بنزيما، إدين هازارد.

في حين توقعت صحيفة ”أس“ أن يعتمد زيدان على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو.

الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

الهجوم: إيسكو، كريم بنزيما، إدين هازارد.

وبعد مواجهة إيبار، يستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وبعد ذلك يستضيف ريال مدريد منافسه التقليدي برشلونة، يوم الأحد، الأول من مارس في مباراة الكلاسيكو، في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.