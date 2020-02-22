التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يستضيف نادي برشلونة منافسه إيبار، اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3، بصوت المعلق حسن العيدروس.

ويملك برشلونة 52 نقطة من 24 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر، الذي يلاقي ليفانتي في وقت لاحق اليوم السبت، في حين حصد إيبار 24 نقطة في المركز السادس عشر.

وسبق أن لعب برشلونة وإيبار 11 مرة، جميعها كانت في الدوري الإسباني، حيث فاز برشلونة 10 مرات، وتعادلا مرة وحيدة، وسجل برشلونة 36 هدفا، مقابل 6 أهداف فقط لإيبار.

وتوقعت صحيفة ”سبورت“ أن يعتمد كيكي سيتين مدرب برشلونة على هذه التشكيلة أمام إيبار:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو.

الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتش، آرثر.

الهجوم، ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، أنسو فاتي.

في حين توقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن يعتمد سيتين على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو.

الوسط: فرينكي دي يونغ، إيفان راكيتيتش، آرثر.

الهجوم، ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، أنسو فاتي.

وبعد مواجهة إيبار يسافر برشلونة لمواجهة نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وبعدها يحل النادي الكتالوني ضيفا على منافسه ريال مدريد، على ملعب سانتياغو برنابيو، في مباراة الكلاسيكو، لحساب الجولة الـ26 من الدوري الإسباني في الأول من مارس.