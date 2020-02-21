انتقادات من رئيس الاتحاد الإسباني لرابطة الليغا بعد صفقة برشلونة الأخيرة

نجح نادي برشلونة الإسباني في إتمام التعاقد مع الدنماركي مارتن بريثويت قادماً من فريق ليغانيس.

وأثارت صفقة مهاجم البلوغرانا الجديد جدلاً واسعاً، بعد استغلال إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي لمدة تزيد على خمسة أشهر للتعاقد مع لاعب جديد طبقاً للائحة.

انتقادات قوية

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني أعلن أنه سيقدم تعديلاً للائحة التي تسمح للأندية بالتوقيع مع لاعب جديد عند تعرض أحد اللاعبين لإصابة طويلة الأمد.

وسيقدم الاتحاد الإسباني تعديلاً للائحة وإلغاء هذا البند الذي يطبق فقط في الكرة الإسبانية.

وسمح هذا الاستثناء لبرشلونة بضم المهاجم الدنماركي مارتن بريثويت بدلاً من عثمان ديمبلي الذي أجرى جراحة بعضلة الفخذ.

محاولة سابقة

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الاتحاد الإسباني كان قد حاول عام 2016 إلغاء هذه المادة من اللائحة، من خلال طلب رسمي للمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا csd إلا أن رابطة الدوري الإسباني اعترضت على ذلك.

وأكد لويس روباليس خلال الاجتماع الخاص بلجنة التنمية المستدامة، أنه سيتم تقديم طلب لتعديل اللائحة الحالية لإلغاء هذا الاستثناء.

وأوضح رئيس الاتحاد الإسباني أن هذه المادة لا توجد سوى في إسبانيا، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ كان قد طلب إلغاءها عام 2016.