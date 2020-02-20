إيريك أبيدال: تعلمت الكثير مؤخرا من الخلاف مع ميسي

علق الفرنسي إيريك أبيدال المدير التقني لنادي برشلونة الإسباني على خلافه الأخير مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وعميد الفريق، كما تحدث عن الصفقة الجديدة للفريق الدنماركي مارتن بريتويت الذي تم تقديمه رسميا اليوم في غياب تام للجماهير.

وقال أبيدال عن اللاعب الجديد الذي دفع الفريق 18 مليون يورو الشرط الجزائي في عقده مع ليغانيس: ”نعتمد كثيرا على موهبته؛ لأنه هنا سيكون حاسما كثيرا وسيساهم أكثر رغم كونه لن يلعب سوى لقاءات الدوري الإسباني“.

وعلق المدير التقني لبرشلونة على خلافه السابق مع ليونيل ميسي وقال: ”تعلمت الكثير من الأشياء في تلك الأيام، الخلافات الداخلية يجب أن تحل في الداخل وليس عبر وسائل الإعلام“.

وكان ميسي قد رد بقسوة على إيريك أبيدال الذي اتهم لاعبين من برشلونة بعدم الحماس والجدية أثناء فترة قيادة الفريق من طرف المدرب إيرنيستو فالفيردي، وأكد أن الإدارة شاهدت أشياء أدت لقرار إقالة المدرب.

وطالب ميسي إيريك أبيدال والإدارة بتحمل المسؤولية والكشف عن أسماء اللاعبين الذين ذكرهم أبيدال، قبل أن يتدخل الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو وينهي الخلاف بين الطرفين في جلسة صلح.

وتحدث إيريك أبيدال عن مشكلة برشلونة بعد تقلص لائحة الفريق نتيجة الإصابات ورحيل عدة لاعبين وقال: ”هذه الوضعية لا يمكن التحكم فيها ولم نعشها كثيرا، لا يمكننا التحكم في لاعبين يرغبون في الرحيل كحالة كارليس أينا“.

وأضاف مؤكدا قدرة الفريق على التنافس في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا: ”أنا مقتنع بكوننا نملك فريقا للمنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما نملك عدة لاعبين شباب والذي يراقبهم كيكي ستيين“.