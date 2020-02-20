برشلونة يتطلع لنسيان مشاكله أمام إيبار في الدوري الإسباني

بعد أسبوع مضطرب آخر خارج الملعب، سيحاول برشلونة التركيز على كرة القدم عندما يستضيف إيبار، بعد غد السبت، سعيًا إلى مواصلة الضغط على ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكرت تقارير صحفية، يوم الإثنين، أن برشلونة كلف شركة تدعى ”آي3 فنتشرز“ بمراقبة تغطية وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الشركة نشرت تدوينات تهاجم ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، بالإضافة للاعبين كبار سابقين، مثل: تشابي هرنانديز، وبيب غوارديولا، والمرشح المستقبلي لرئاسة النادي فيكتور فونت.

واعترف برشلونة بالتعاقد مع ”آي3 فنتشرز“، لكن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو قال إن ما يتردد عن مسؤولية الشركة عن التدوينات السلبية ”غير صحيح تمامًا“.

وتمثل الفضيحة أحدث انتكاسة يتعرض لها برشلونة في 2020 بعد إقالة المدرب إرنستو فالفيردي، وتعيين كيكي سيتين، بالإضافة لهجوم القائد ميسي على المدير الرياضي إيريك أبيدال.

وأبلغ ميسي صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، اليوم الخميس، قائلًا:“الحقيقة أننا منذ بداية يناير نواجه مشكلة تلو الأخرى“.

وأضاف:“ما ينبغي علينا فعله هو الحفاظ على الهدوء والتفكير بكرة القدم، وأن نحاول مواصلة التقدم، وعلينا أن نعزل أنفسنا عن كل شيء لأننا إذا لم نفعل ذلك سنواجه عدة أشهر صعبة“.

وقال اللاعب الأرجنتيني إنه تحدث إلى بارتوميو حول الموقف، وحصل على تأكيدات بأن حسابات التواصل الاجتماعي غير مرتبطة بالنادي القطالوني، لكنه وصف المسألة بأكملها بأنها ”غريبة“.

وقد تشهد مباراة إيبار الظهور الأول للمهاجم الدنماركي مارتن بريثويت مع برشلونة بعد التعاقد معه من ليغانيس المتعثر عقب حصول النادي على إذن بضم لاعب خارج فترة الانتقالات.

ويتأخر برشلونة بنقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر بعد 24 مباراة، ويمكنه وضع فريق المدرب زين الدين زيدان تحت ضغط قبل مباراته ضد ليفانتي في وقت لاحق، يوم السبت، بعد أسبوع من تعادله 2/2 على ملعبه مع سيلتا فيغو.

ويتطلع ريال مدريد أن يمنحه إدين هازارد الإلهام بعد عودة مبشرة للاعب البلجيكي للتشكيلة ضد سيلتا فيغو عقب 3 أشهر تقريبًا من تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.

وفي مباريات أخرى، يلتقي أتلتيكو مدريد على ملعبه مع فياريال بعد انتصاره المثير للإعجاب 1/1 على ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب خيتافي صاحب المركز الثالث ضد إشبيلية في مواجهة مهمة للفريقين في صراع إنهاء الموسم في المربع الذهبي.