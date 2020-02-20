برشلونة يرغب في استعادة حارسه السابق.. وتشيلسي وسان جيرمان يدخلان السباق

قالت صحيفة ”سبورت“ إن نادي برشلونة الإسباني يضع الكاميروني أندري أونانا، حارس نادي أياكس أمستردام الهولندي، ضمن قائمة المطلوبين في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أبدى بشكل شخصي رغبته في ضم أونانا إلى صفوف البلوغرانا، خاصة بعد أن أعلن الحارس الكاميروني الدولي رحيله عن أياكس بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد أونانا، 23 عاما، مع أياكس في صيف 2022، إلا أنه يريد خوض تجربة جديدة بعيدا عن الملاعب الهولندية.

وأكدت الصحيفة أن تألق أونانا رفقة أياكس دفع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى لمراقبة موقفه بنهاية الموسم الجاري، وعلى رأسها تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة.

وتابعت: ”يريد مسئولو برشلونة التعاقد مع حارس مميز كي يكون بديلا للألماني مارك أندري تير شتيغن، في ظل الشكوك المحيطة بالحارس البرازيلي نيتو، الذي انتقل إلى البارسا من فالنسيا الإسباني مطلع الموسم الجاري، حيث لم يظهر بالصورة المتوقعة حتى الآن“.

وأكدت أن إدارة أياكس أمستردام طلبت 40 مليون يورو مقابل بيع أونانا، في ظل المنافسة المستعرة بين برشلونة وتشيلسي إضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لخطف الحارس الكاميروني.

وكان أونانا لاعبا في صفوف أكاديمية لاماسيا، وفريق برشلونة للشباب تحت 19 عاما، قبل أن ينتقل إلى أياكس في صيف 2015 مقابل 150 ألف يورو.

وأشارت ”سبورت“ المقربة من إدارة برشلونة، إلى أن العلاقات بين إدارتي أياكس وبرشلونة مميزة للغاية، وهو ما تثبته صفقة انتقال الهولندي فرانكي دي يونغ إلى البلوغرانا مطلع الموسم الجاري، وتوقعت أن تكون المفاوضات بين الطرفين إيجابية في صفقة أونانا، خاصة مع رغبة الحارس في العودة إلى ”كامب نو“.