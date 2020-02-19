الكشف عن تفاصيل اجتماع بارتوميو مع قادة برشلونة.. وبيكيه يهاجم صحفيا دافع عن إدارة ”البلوغرانا“

كشفت صحيفة ”سبورت“ عن ما دار في اللقاء الذي جمع جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، وقادة الفريق في المدينة الرياضية بهدف توضيح موقفه من قضية الشركة التي قامت بتشويه سمعة معارضيه وبعض أساطير الفريق ونجوم حاليين أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه.

وحسب الصحيفة، فرئيس برشلونة التقى قادة الفريق ووضع أمامهم ملفا ضم كل الصفحات التي هاجمتهم، مؤكدا عدم علاقة الفريق بالقضية وكون الإدارة قامت بفسخ العقد الذي يجمعها مع شركة ”ventures13“.

وحضر القادة الأربعة الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا الاجتماع، وخلاله قدم رئيس برشلونة توضيحات إدارته بشأن الفضيحة، مؤكدا أنها لم تطالب نهائيا بمهاجمة أي شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا يد لها في الموضوع.

ويأمل بارتوميو أن يكون الاجتماع، حسب الصحيفة، قد وضح وجهة نظر الإدارة وأقنع القادة بعودة المياه لمجاريها داخل الفريق قبل المواجهات الحاسمة في نهاية الموسم.

وحسب ”سبورت“، فالرئيس قام بخطوة الاجتماع مع القادة لكون الفريق مقبلا على العودة لمنافسات دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه فريق نابولي الإيطالي الأسبوع القادم في ذهاب دور الـ16 وتبقى المسابقة مهمة لإدارة برشلونة واللاعبين الراغبين في التتويج باللقب الغائب منذ 2015.

كما تأمل إدارة برشلونة أن لا تؤثر المشكلة على منافسة الفريق على لقب الدوري الإسباني، حيث يتخلف بفارق نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد ويواجه إيبار السبت المقبل في ”كامب نو“ ثم يلتقي ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو في قمة على الصدارة.

فيما أشارت صحيفة ”ONDA CERO“، إلى أنه ”بعد الاجتماع، لا يبدو أن قادة النادي مقتنعون للغاية بتفسيرات بارتوميو لما حدث.. الأزمة ليست مغلقة“.

بيكيه

من جانبه، واصل بيكيه إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وصف صحفي بـ“الدمية“، لكونه دافع عن الإدارة في فضيحة مهاجمة معارضي رئيس الفريق وبعض الأساطير واللاعبين الحاليين.

وكتب الصحفي مارسال لورينتي على صفحته في ”تويتر“: ”أعرف محيط برشلونة وخصوصيات الفريق لعدة سنوات ومن حسن الحظ أنها أصبحت أقل قابلية للتأثر وأكثر ذكاء وتعرف كيف يمكنها تحديد من يريد الوصول لبرشلونة واستعمالها في وسائل الإعلام والمصالح الاقتصادية والسياسية“.

وعلق بيكيه على تغريدة الصحفي الذي يعمل في عدة مواقع منها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“: ”دمية“، في إشارة إلى كون الصحفي مجرد دمية تسيرها إدارة الفريق للدفاع عنها.

ويبدو أن اجتماع بارتوميو مع قادة الفريق وتوضيح وجهة نظر الإدارة من فضيحة ”برشلونة غيت“ لم يقنعا بيكيه، الذي كان أحد ضحايا الحملة التي استهدفت معارضي الرئيس وبعض أساطير الفريق ولاعبين وهو ما دفعه للتعليق بشكل قاس على الصحفي.

وأصبحت الفضيحة مشكلة لإدارة برشلونة لكونها مست مرشحين للرئاسة ورؤساء سابقين وأساطير للفريق ككارليس بويول وتشافي هيرنانديز وبيب غوارديولا، وخصوصا لكونها مست نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي تم تشويه صورة زوجته أنتونيلا روكوزو ضمن الحملة التي نظمتها صفحات على فيسبوك ترتبط بعلاقة مع الشركة الأرجنتينية ”ventures13“.