صحيفة: بارتوميو يجتمع بقادة فريق برشلونة لشرح موقف الإدارة من فضيحة صفحات تشويه اللاعبين

ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن لاعبي نادي برشلونة عادوا للتدريبات بعد يومين راحة منحهما المدرب كيكي سيتين، إثر الفوز على خيتافي 2-1 في الدوري الإسباني، السبت الماضي.

وحسب الصحيفة، فالجديد في عودة اللاعبين للتدريبات كان لقاؤهم المحتمل مع جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، لتوضيح موقف الإدارة مما أصبح يعرف بـ“ برشلونة غيت“.

ورغم نفي النادي في بيان رسمي علاقته بالصفحات التي هاجمت معارضي الرئيس وبعض أساطير الفريق ونجومًا حاليين، لكن لاعبي برشلونة يرغبون في توضيحات مباشرة من الإدارة بشأن الفضيحة في ظل إصرار وسائل إعلام على ربط الفريق بها.

وأعلن برشلونة إلغاء تعاقده مع شركة 13 ventures بعد الفضيحة، مؤكدا نفيه أي علاقة تجمعه بالصفحات التي هاجمت معارضي الرئيس وأساطير الفريق والنجوم الحاليين.

ومست الفضيحة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، والمدافع جيرارد بيكيه واللذين تمت مهاجمتهما من قبل الصفحات، التي أكدت إذاعة ”كادينا سير“ علاقتهما بالشركة.

ويأمل بارتوميو، حسب الصحيفة، أن يلتقي في البداية مع قادة الفريق ميسي وبوسكيتس وبيكيه وجوردي ألبا، ثم يلتقي بقية اللاعبين لشرح موقف الإدارة من فضيحة ”برشلونة غيت“.

وذكرت تقارير إعلامية أن عدة شخصيات تمت مهاجمتها من قبل الصفحات التابعة للشركة تفكر في رفع دعاوي قضائية ضد إدارة برشلونة ومنهم مؤسس موقع ”ميديا برو“، الذي أعلن في برنامج إذاعي إسباني قراره برفع دعوى قضائية ضد برشلونة.

وشملت حملات الهجوم من هذه الحسابات انتقاد ميسي بشأن مطالبه خلال فترة تجديد عقده مع النادي، بالإضافة للهجوم على أنشطة زوجته أنتونيلا، و“انشغال“ بيكيه برعاية بطولة كأس ديفيز للتنس، مما أدى لانشغاله عن كرة القدم، وفقا لموقع ”فوربس“.

كما شملت الحملات الهجوم على مدرب الفريق السابق، بيب غوارديولا، ونجم الفريق السابق تشافي هيرنانديز، الذي كان مرشحا لتولي تدريب الفريق قبل أشهر.

وشملت ”حملات الهجوم“ التعرض لمرشح الرئاسة بالنادي، فيكتور فونت، والذي يعتبر المنافس الرئيسي لبارتوميو بالانتخابات المقبلة.

ونفى برشلونة، مساء الاثنين، أن تكون له أي علاقة بهذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البرنامج الإذاعي بالتراجع رسميا عن المعلومات التي قدمها.

ويأتي التقرير الصادم في وقت تتخبط فيه إدارة النادي بالتعامل مع نجمها الأول ميسي، الذي دخل في صراع مع المدير الرياضي إيرك أبيدال، قبل أسابيع، بسبب انتقاد الأخير للاعبين.

مهاجم ليغانيس يقترب

من جهة أخرى اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم ملف المهاجم الجديد للفريق، في ظل الأزمة التي يعاني منها البلوغرانا منذ إصابة الأورغوياني لويس سواريز وانتهاء الموسم بالنسبة له.

ويسعى النادي الكتالوني لضم لاعب جديد بعد إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي، والاستفادة من لوائح الاتحاد الإسباني التي تمنحهم هذا الحق رغم إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

وشهدت الفترة الماضية العديد من الأسماء المرشحة للانتقال إلى برشلونة، قبل الاستقرار على الدنماركي مارتن برايثوايت مهاجم فريق ليغانيس.

الشرط الجزائي

وقال فيليبي مورينو مالك نادي ليغانيس في تصريحات لبرنامج ”الشيرنغيتو“ الشهير: ”أتفهم أن برايثوايت يرغب في الانتقال إلى برشلونة، أنا أيضاً أرغب في ذلك“، وأضاف: ”على برشلونة دفع الشرط الجزائي في عقده أم ذلك أو لن يرحل“.

وأوضح مالك ليغانيس في تصريحات لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”لقد تواصل مسئولو برشلونة معي، بخصوص برايثوايت، لكنني أخبرتهم بأن عليهم دفع الشرط الجزائي“.

موقف ليغانيس

وأكمل فيليبي مورينو :“نحن قلقون للغاية على وضعنا في الليغا، خاصة بعد رحيل النصيري، البقاء في الدوري يزداد صعوبة“.

وأردف: ”أتفهم ما يفعله برشلونة، إذا كان القانون يسمح بذلك لكنني كنت أعتقد أنه لا يمكنهم التوقيع مع لاعب مرتبط مع ناد آخر، لقد تواصلوا معنا بخصوص برايثوايت بالأمس، وكنت واضحاً دفع الشرط الجزائي، أو سيبقى في ليغانيس“.