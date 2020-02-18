بعد ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني.. كاسياس يعلن رسميا اعتزال كرة القـدم

أعلن أسطورة حراسة المرمى الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، اعتزال كرة القدم، يوم الثلاثاء، من أجل التفرغ لحملته للترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وكان كاسياس قد أعلن أمس، ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث سينافس الرئيس الحالي لويس روبياليس في الانتخابات المقبلة.

وقال بينتو دا كوستا رئيس بورتو البرتغالي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”أبولا“ البرتغالية: ”كنت سعيدا للغاية بوجود كاسياس معنا، وكان له موقف لامسني جدا، حيث أتى لتناول الغداء معي قبل إعلانه الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني، وأبلغني بقراره وأنه سينهي مسيرته الكروية“.

وأضاف: ”كاسياس له مسيرة رائعة، لعب خلالها لناديين فقط، ونحن نعرف أن كلا الناديين في قلبه“.

وكان كاسياس قد تعرض لإصابة في القلب، خلال إحدى الجلسات التدريبية لبورتو، في مايو/آيار الماضي، لكنه رفض الاعتزال واستمر مرتبطا بالنادي البرتغالي، دون أن يشارك.

وختم: ”سنفتقد كاسياس كشخص، وحتى قبل المباراة الأخيرة ضد غيماريش، أرسل رسالة مصورة لغرفة خلع الملابس لتشجيع اللاعبين“.

كاسياس بدأ مسيرته الكروية مع ريال مدريد الإسباني، ولعب مع النادي الملكي إجماليا 725 مباراة، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 264 مباراة.

وانتقل الحارس الإسباني إلى نادي بورتو في عام 2015، وشارك في 156 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه في 74 مباراة.

وحقق كاسياس العديد من البطولات في مسيرته الكروية أبرزها كأس العالم، وكأس الأمم الأوروبية مرتين، و3 في دوري أبطال أوروبا، و5 في دوري إسباني و4 في سوبر إسباني وكأسين في ”ملك إسبانيا“.