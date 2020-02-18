رسميا.. برشلونة ينهي تعاقده مع I3 Ventures لتورطها في الإساءة لأشخاص في النادي

كشف جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عن توجيهه أوامر صباح اليوم الثلاثاء لإنهاء التعاقد مع شركة I3 Ventures بعد ثبوت تورطها في الإساءة لأشخاص في النادي بحسب تعليقه.

وقال بارتوميو في تصريحات إعلامية إن برشلونة لم يتعاقد مع الشركة لتشويه أحد، مشيرا إلى انه سيدافع عن نفسه وإدارة النادي لآخر رمق.

كانت محطة كادين سير الإذاعية الإسبانية قد كشفت أمس عن تعاقد بارتوميو مع الشركة لتشويه معارضي الرئيس الحالي، حيث قامت الشركة من خلال حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لاعبين ونجوم سابقين وإداريين بالنادي.

واعترف بارتوميو بالتعاقد مع الشركة غير أنه شدد على أن التعاقد يهدف لنشر أخبار إيجابية عن النادي.

وطلب عدد من لاعبي برشلونة بتوضيحات حول الأمر، بعدما نشرت كادينا سير نماذج لمنشورات تابعة لهذه الشركة استهدفت عددا من اللاعبين بينهم ميسي.