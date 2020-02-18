صفعة جديدة.. ”كادينا سير“ تنشر وثائق تثبت علاقة برشلونة بالصفحات التي هاجمت ميسي ومعارضي بارتوميو (صور)

ردت إذاعة “ كادينا سير “ على نفي شركة “ 13 ventures “ علاقتها بالحسابات التي هاجمت معارضي جوزيب بارتوميو رئيس برشلونة وبعض أساطير الفريق ولاعبين من الفريق الحالي وعلى رأسهم النجم ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بيكيه وأكدت علاقتها بكل الحسابات على موقع “ فايسبوك ”.

وكانت شركة “ 13 ventures “ نشرت بيانا نفت من خلاله علاقتها بالحسابات والصفحات التي هاجمت لاعبي برشلونة وشوهت سمعة معارضي رئيس الفريق الحالي جوزيب ماريا بارتوميو مؤكدة أن علاقتها بالفريق الإسباني كانت من أجل متابعة صفحاته على المواقع الاجتماعية وتحسين صورته لدى الرأي العام الرياضي.

ونشرت إذاعة كادينا سير منشورات بضع صفحات على الفيسبوك هاجمت لاعبي برشلونة الحاليين وأكد علاقتها بالشركة التي تعاقدت معها إدارة برشلونة؛ ما سبب حرجا بالغا لبارتوميو الذي سيظهر في مؤتمر صحفي للرد على تلك الفضيحة.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن 6 صفحات على الفيسبوك هاجمت لاعبي برشلونة لها ارتباط كبير بشركة “ “ 13 ventures “ ونشرت عدة منشورات كانت على صفحة الشركة والصفحات التي تتبع لها.

والصفحات الست التي هاجمت لاعبي برشلونة هي ”أكثر من مجرد ناد“ وتملك 66 ألف متابع و“احترام ورياضة“ وتملك أكثر من 56 ألف متابع و“ألترا سبورت“ وتملك 27 ألف متابع و“سبورت ليكس“ وتملك 21 ألف متابع و“عدالة ونقاش في الرياضة“ وتملك 8500 متابع و“جوم فيلم رعب“ وتملك 5 آلاف متابع.

وحسب الإذاعة الإسبانية فقد اطلعت على 36 ملفا موقعا من طرف رئيس الشركة يتضمن وثائق تم إرسالها لبرشلونة تتضمن هذه الصفحات وتأثيرها في المواقع الاجتماعية.

وأكدت “ كادينا سير“ أن صفحة احترام ورياضة على الفايسبوك تتضمن رسائل مشابهة لصفحة شركة “ 13 ventures “ وأن هذا الملف معروف لدى إدارة برشلونة.