بيان رسمي من برشلونة ردا على فضيحة التعاقد مع شركة لتشويه سمعة معارضي الإدارة

ذكرت صحيفة “ سبورت “ أن جوم ماسفيرير مستشار جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة نفى بشكل قاطع أن يكون هو من تعاقد مع الشركة التي هاجمت معارضي الرئيس وبعض نجوم الفريق.

وحسب تقارير إعلامية إسبانية فجوم ماسفيرير مستشار جوزيب ماريا بارتوميو هو المسؤول المباشر الذي تعاقد مع الشركة التي هاجمت معارضي للرئيس ونجوما حاليين أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ونجوما سابقين أبرزهم كارليس بويول وتشافي هيرنانديز.

وحسب “ كادينا سير “ فجوم ماسفيرير سافر للأرجنتين سنة 2017 والتقى شركة “ 13 ventures “ والتي تدير عدة صفحات على المواقع الاجتماعية وتعاقد معها مقابل مليون يورو.

وحسب صحيفة “ سبورت “ فمبلغ التعاقد تم توزيعه على عدة دفعات لا تتجاوز كل واحدة 200 ألف يورو حتى لا تمر عبر القسم المالي في إدارة الفريق.

وأكدت الصحيفة أن الأزمة اندلعت بعد رفض داخل أروقة إدارة برشلونة لدرجة أن القسم المالي رفض دفع إحدى الفواتير للشركة.

واشتغل جوم ماسفيرير مستشارا لجوزيب ماريا بارتوميو من خارج إدارة برشلونة منذ 2015 ودخل إدارة النادي منذ 2018 بشكل رسمي ويملك مؤهلات في التواصل والعلاقات المؤسساتية.

وقال برشلونة في بيان رسمي حول الفضيحة التي كانت محل اهتمام الوسط الإعلامي الإسباني اليوم :“في أعقاب المعلومات التي تم نشرها اليوم حول تعيين شركة مكرسة لإنشاء آراء على الشبكات الاجتماعية تخص الأطراف المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالفريق، نادي برشلونة ينفي بشدة أي علاقة أو تعاقد مع خدمات مرتبطة بحسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي“.

”ننفي صلتنا بالحسابات التي نشرت رسائل سلبية أو مزرية فيما يتعلق بأي شخص أو كيان أو منظمة تربطها علاقة بـ النادي“.

وتابع النادي في بيانه: ”شريك النادي، لا علاقة له بهذه الحسابات وإذا تم إظهار أي علاقة فإن النادي سينهي على الفور علاقته التعاقدية ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة“.

وأتم برشلونة :“يؤكد نادي برشلونة أنه تعاقد مع خدمات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إدراك كل من الرسائل الإيجابية والسلبية والتي تكون المؤسسة موضوعها من خلال التعاقد مع هذه الخدمات، يسعى النادي فقط للحماية والحفاظ على سمعته تلك المرتبطة بالنادي“.

وطالب برشلونة كادينا سير بالتصحيح الفوري للمعلومات المنشورة، واحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي شخص يواصل إشراك النادي في هذا النوع من الممارسات المُخزية“.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، يستعين بإحدى الشركات منذ عام 2017؛ لتعمل على تشويه صورة بعض اللاعبين ومعارضي الرئيس، خاصة الرئيس السابق خوان لابورتا.

وقالت محطة ”كادينا سير“ الإذاعية، إن برشلونة يتعاون مع شركة لتشويه سمعة نجوم الفريق واللاعبين السابقين والمرشحين للرئاسة، والدفاع عن بارتوميو ومجلس إدارته.