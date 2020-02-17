رسميا.. إيكر كاسياس يترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

أعلن إيكر كاسياس حارس ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في انتخابات 2020.
وقال كاسياس: ”نعم، سأترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني، عندما يحين وقت الانتخابات الرسمي“.
وأضاف: ”أريد وضع الاتحاد الإسباني في قمة الاتحادات القارية، أبلغت رئيس نادي بورتو بالقرار، أعرب له عن عميق امتناني“.
وأكمل الحارس التاريخي لريال مدريد وإسبانيا: ”سنعمل بأقصى درجات الاحترام خلال فترة الترشح، هناك 23 ألف ناخب ينتظروننا في انتخابات نزيهة وشريفة“.
وأردف بطل العالم وأوروبا مع إسبانيا: ”شكرا لكم جميعا على كل الحب الذي تلقيته خلال الأيام الماضية، دعمكم يشجعني في تلك المغامرة الجديدة“.
يشار إلى أن لويس روبياليس يترأس الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ مايو 2018.
Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m
— Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020