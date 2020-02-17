رسميا.. إيكر كاسياس يترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

أعلن إيكر كاسياس حارس ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في انتخابات 2020.

وقال كاسياس: ”نعم، سأترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني، عندما يحين وقت الانتخابات الرسمي“.

وأضاف: ”أريد وضع الاتحاد الإسباني في قمة الاتحادات القارية، أبلغت رئيس نادي بورتو بالقرار، أعرب له عن عميق امتناني“.

وأكمل الحارس التاريخي لريال مدريد وإسبانيا: ”سنعمل بأقصى درجات الاحترام خلال فترة الترشح، هناك 23 ألف ناخب ينتظروننا في انتخابات نزيهة وشريفة“.

وأردف بطل العالم وأوروبا مع إسبانيا: ”شكرا لكم جميعا على كل الحب الذي تلقيته خلال الأيام الماضية، دعمكم يشجعني في تلك المغامرة الجديدة“.

يشار إلى أن لويس روبياليس يترأس الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ مايو 2018.