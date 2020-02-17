عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”معجزة ضد معجزة“.. و“برشلونة على بعد نقطة“.. و“قطعة الفيروز  في فسيفساء البلوز“ (صور)

شكل إهدار ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني، لنقطتين بتعادله أمام سيلتا فيغو، وصراع الدوري الإيطالي بعد فوز لاتسيو على إنتر ميلان العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الأندية السعودية والإماراتية في دوري أبطال آسيا ولقاء كأس محمد السادس للأندية الأبطال وأخبار الأندية السعودية والبطولات الأوروبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا في كرة السلة، وكتبت: ”أسطوانة بيضاء“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”سيلتا يوقف ريال مدريد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد المتصدر أمام سيلتا فيغو في سانتياغو بيرنابيو وكتبت: ”كثير من الصراخ وقليل من المتصدر“.

كما تحدثت عن محاولات برشلونة للتعاقد مع قلب هجوم، وكتبت: ”أنخل هو رقم 9 الذي وقع عليه الاختيار“.

كما اهتمت بتصريحات كارليس بويول، قائد برشلونة السابق، وكتبت: ”بويول: ميسي بإمكانه اللعب حتى عمر 38“.

كما تحدثت عن تعادل إسبانيول أمام إشبيلية، وكتبت: ”نقطة ذهبية لإسبانيول“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على استفادة برشلونة من تعادل ريال مدريد المتصدر للدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو في ”سانتياغو بيرنابيو“، وكتبت: ”برشلونة على بعد نقطة“.

كما تحدثت عن الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، وكتبت: ”الفتاحة غريزمان“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد لكرة السلة بلقبه رقم 28 في كأس ملك إسبانيا.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا لكرة السلة وإضاعة فريق كرة القدم لنقطتين في سباق الدوري الإسباني بتعادله أمام سيلتا فيغو 2-2 في سانتياغو بيرنابيو، وكتبت: ”كأس وسيجار“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا أمام ليل وتعزيز مركزه الثاني وكتبت :“ بخطوات ثابتة نحو دوري أبطال أوروبا“.

كما تحدثت عن مواجهة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”هالاند – مبابي: معجزة ضد معجزة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز لاتسيو أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي وصعوده للمركز الثاني خلف يوفنتوس بفارق نقطة، وكتبت: ”مقدس لاتسيو“.

كما تحدثت عن فوز نابولي أمام كالياري، وكتبت: ”نابولي يرى أوروبا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز لاتسيو أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي وصعوده لمركز الوصافة، وكتبت: ”صراخ: لاتسيو – إنتر ميلان انقلاب“.

كما تحدثت عن فوز يوفنتوس على بريشيا وعودته لصدارة الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ساري لذلك لا يكفي“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على مشاركة الأندية السعودية وكتبت عن الهلال: ”بطل آسيا جاهز“، وعن الأهلي كتبت: ”الأهلي يتحدى“.

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن الشباب: ”بيان شبابي هدفهم تصوير الحافلات“، وعن الهلال كتبت: ”قائد الهلال يتحدى بالبلوت“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على رياضة الجوجيتسو وكتبت: ”عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو 11 أبريل“.

كما تحدثت عن السوبر المصري، وكتبت: ”الأهلي والزمالك في أبوظبي اليوم“.

كما اهتمت ببطولة غرب آسيا، وكتبت: ”الإمارات تستضيف بطولة غرب آسيا“.

كما تحدثت عن لقاءات الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا، وكتبت عن لقاء شباب الأهلي والهلال: ”ذكريات 2015″، وعن لقاء الشرطة والوحدة كتبت: ”السابعة التاريخية“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على مشاركات الأندية المغربية في كأس محمد السادس للأبطال، وكتبت عن خسارة الرجاء أمام الإسماعيلي: ”بضربة الجزاء تعثر الرجاء“، وعن إقصاء أولمبيك آسفي أمام نادي الاتحاد السعودي: ”القرش يخرج أمام الاتحاد“.

كما تحدثت عن الشغب في الملاعب المغربية، وكتبت: ”سرطان الشغب بمنع التنقل يتبدد“.

الصحيفة اهتمت بصفقة حكيم زياش إلى تشيلسي، وكتبت: ”قطعة الفيروز في فسيفساء البلوز“.