مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.. زيدان يسقط أرضًا بعد اصطدام مع لاعب الخصم (فيديو)

شهدت مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، المقامة، يوم الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، موقفًا طريفًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وفي الدقيقة 61 حاول جوزيف أودو، لاعب سيلتا فيغو السيطرة على الكرة على حدود خط المرمى لكنه لم يتمكن من ذلك ليسقط أرضًا ويجد في طريقه مدرب ريال مدريد زيدان ويسقطه معه.

ريال مدريد 1 × 1 سيلتا فيغو | ZIZO ???????????? #RealMadridCelta

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/b54zQVYHJ9 — fastergoal550 (@fastergoal550) February 16, 2020

ويتقدم ريال مدريد على سيلتا 2-1، وجاء هدف فيدور سمولوف في الدقيقة السابعة، بتسديدة على يسار الحارس تيبو كورتوا.

وتعادل الألماني توني كروس لريال مدريد بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52، وسجل الثاني سيرجيو راموس في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 52 نقطة، متعادلًا مع برشلونة في الرصيد، لكن النادي الكتالوني لعب مباراة أكثر.

في حين يملك سيلتا فيغو 20 نقطة في المركز الـ18.