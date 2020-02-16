أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.. 2-2 (فيديو)

سجل فيدور سمولوف الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه سيلتا فيغو مع ريال مدريد، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.
وجاء هدف فيدور سمولوف في الدقيقة السابعة، بتسديدة على يسار الحارس تيبو كورتوا.
وتعادل الألماني توني كروس لريال مدريد بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52.
وسجل الثاني سيرجيو راموس في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 85 سجل مينا التعادل لسيلتا فيغو.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 52 نقطة، متعادلا مع برشلونة في الرصيد، لكن النادي الكتالوني لعب مباراة أكثر.
في حين يملك سيلتا فيغو 20 نقطة في المركز الـ18.
هدف سيلتا فيغو الاول على ريال مدريد #ريال_مدريد
— اهداف-ملخصات-لقطات-روابط مباريات (@fcbbr1) February 16, 2020
قووووووووووووووووووول كرووووس ????????????????????????????@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/Mz9IeD9g4f
— عز – @MnbrMadrid5 (@GoalHD77) February 16, 2020
قوووووووووووووووووووول رررااااموس @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/CdBWDOoBIe
— عز – @MnbrMadrid5 (@GoalHD77) February 16, 2020
هدف التعادل القاااااااتل لسيلتا فيغووووووووووووو على الرياااااال ???????????????????????????????????????? #ريال_مدريد_سيلتا_فيغو
— اهداف-ملخصات-لقطات-روابط مباريات (@fcbbr1) February 16, 2020