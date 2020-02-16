أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.. 2-2 (فيديو)

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سجل فيدور سمولوف الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه سيلتا فيغو مع ريال مدريد، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو. وجاء هدف فيدور سمولوف في الدقيقة السابعة، بتسديدة على يسار الحارس تيبو كورتوا. وتعادل الألماني توني كروس لريال مدريد بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52. وسجل…