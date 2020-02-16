 أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.. 2-2 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.. 2-2 (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.. 2-2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل فيدور سمولوف الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه سيلتا فيغو مع ريال مدريد، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

وجاء هدف فيدور سمولوف في الدقيقة السابعة، بتسديدة على يسار الحارس تيبو كورتوا.

وتعادل الألماني توني كروس لريال مدريد بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52.

وسجل الثاني سيرجيو راموس في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 85 سجل مينا التعادل لسيلتا فيغو.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 52 نقطة، متعادلا مع برشلونة في الرصيد، لكن النادي الكتالوني لعب مباراة أكثر.

في حين يملك سيلتا فيغو 20 نقطة في المركز الـ18.

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