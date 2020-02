تسريب يكشف تصميم قميص نادي برشلونة الثاني في الموسم المقبل (صورة)

كشفت تقارير صحفية عن القميص الاحتياطي المزمع أن يرتديه لاعبو نادي برشلونة الإسباني الموسم المقبل، في المباريات التي سيحل فيها ضيفا على فرق أخرى، حيث يأتي القميص الجديد باللونين الأسود والذهبي.

ووفق ما نقلت صحيفة ”آس“ الإسبانية، فإن الزي الجديد للموسم الكروي 2020-2021، سيطغى عليه اللون الأسود، الذي سيميز لاعبي ”البلوغرانا“ في المنافسات التي سيخوضونها بعيدا عن ”كامب نو“.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن قميص برشلونة الثاني مستوحى تصميمه من القميص الذي ارتداه الفريق قبل قرن من الزمن، خلال حقبة جوسيب ساميتيير وريكاردو زامورا.

كما ارتدى البرسا قميصا مشابها في موسم 2013-2014، لكن مع وجود بعض الاختلافات البسيطة فيما يتعلق بالرقبة التي ستكون مرتفعة وليست دائرية.

وحظي الزي الجديد الذي ستنتجه شركة ”نايكي“، بردود فعل إيجابية من عشاق النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع لمسة ذهبية خفيفة على القميص.

وأضاف التقرير، أن قميص برشلونة سيكون باللون الأسود بشكل كامل، والأمر نفسه ينطبق على السراويل والجوارب أيضا، مع وضع ألوان علم كتالونيا أعلى القميص من الخلف.

وسيدخل اللون الذهبي في تصميم القميص أيضا على حواف الأكمام والرقبة، وهو اللون الذي سيستخدم أيضا في الشعار وكتابة اسم الراعي الرسمي على القميص.

Barcelona’s leaked away shirt for the 2020-21 season

Thoughts? Looks really good imo pic.twitter.com/EA9j5RO2DM

— ⭕️ (@ElemtenLe) February 16, 2020