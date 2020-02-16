نبأ سار لتوماس توخيل قبل مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

تلقى المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نبأ سارا قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني.

وعاد النجم البرازيلي نيمار، للتدريبات الجماعية، صباح اليوم الأحد، في بداية استعدادات سان جيرمان لمواجهة بروسيا دورتموند.

ويحل باريس سان جيرمان، الثلاثاء، ضيفا على بروسيا دورتموند، على ملعب سيغنال إيدونا بارك، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وكشفت شبكة ”RMC“ الفرنسية، أن نيمار شارك بشكل طبيعي مع زملائه، في تدريبات سان جيرمان، بعد شكوك حول لحاقه بالمباراة.

وغاب نيمار عن آخر 3 مباريات لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؛ بسبب إصابة في الضلع، لكنه يبدو أنه أصبح جاهزا للمشاركة أمام بروسيا دورتموند.

ويأمل توخيل وباريس سان جيرمان أن ينهي النادي الفرنسي عقدته في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث خرج في آخر 3 مواسم من الدور ذاته، أمام برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد على الترتيب، علما أنه لم يحقق اللقب من قبل.

وصعد باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 متصدرا ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 16 نقطة، حيث فاز 5 مرات، وتعادل مرة.

وتقام مباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند يوم 11 مارس، على ملعب بارك دي برانس.

وتعادل باريس سان جيرمان المتصدر مع أميان 4/4 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، السبت.

وبات سان جيرمان يتصدر الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، ويلعب أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني في ضيافة ليل رابع الترتيب، الأحد، بينما يلعب ستاد رانس مع رين صاحب المركز الثالث.