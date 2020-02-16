ورقة كيكي سيتين الرابحة في برشلونة

شهد موسم الإسباني سيرجي روبيرتو لاعب فريق برشلونة تحولا مثيرا، عقب إقالة ارنستو فالفيردي المدير الفني السابق، وتعيين كيكي سيتين خلفا له.

واستعاد روبيرتو موقعه كركيزة أساسية في خطط سيتين، في الوقت الذي يستعد فيه البلوغرانا لمرحلة حاسمة من عمر الموسم الجاري، سواء على صعيد المنافسة على لقب الدوري الإسباني، أو في مشوار الفريق الأوروبي.

الهداف روبيرتو

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن سيرجي روبيرتو جذب أنظار الجميع مساء أمس السبت، عندما سجل أول أهدافه بالدوري الإسباني خلال الموسم الجاري في شباك خيتافي، وهي المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف.

وسجل سيرجي روبيرتو الذي لعب بالأمس مباراته رقم 176 بقميص برشلونة، هدفا واحدا من قبل في الليغا العام 2017 في شباك ريال بيتيس.

وأَضافت الصحيفة الإسبانية، أن كيكي سيتين يحاول الاستفادة مع قدرة روبيرتو بطل مباراة الريمونتادا الشهير أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، على التكيف مع الأدوار التكتيكية المتعددة.

جوكر كيكي سيتين

وذكرت ”موندو ديبورتيفو“ في تقريرها، أن كيكي سيتين اعتمد على سيرجي روبيرتو في أربعة مراكز مختلفة خلال ست مباريات فقط حتى الآن.

وكان لويس انريكي أول من منح الفرصة لروبيرتو في مركز الظهير الأيمن العام 2015 كبديل للبرازيلي داني الفيش المصاب وقتها قبل مواجهة أتليتك بلباو.

وأشرك انريكي اللاعب لاحقا كلاعب في وسط الميدان، وهو التوظيف نفسه الذي شارك فيه تحت قيادة المدرب السابق فالفيردي، كما لعب روبيرتو في بعض الأوقات كظهير أيسر لتعويض غياب جوردي البا في وقت سابق.

واعتمد كيكي سيتين في مباراة الأمس على روبيرتو في مركز الظهير الأيمن في طريقة 4-3-3، بعد أن أشركه في المباراة السابقة أمام ريال بيتيس كلاعب.

وشارك روبيرتو كمدافع ثالث في مباراة برشلونة أمام فالنسيا والتي اعتمد فيها سيتين على طريقة 3-5-2.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن سيرجي روبيرتو كان الخيار المفضل لسيتين أمام خيتافي، لقدرته على القيام بأدوار هجومية، وعلى خلق زيادة عددية في وسط الملعب، عكس زميله البرتغالي سيميدو الذي يمتاز بأدواره الدفاعية.