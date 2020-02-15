جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على خيتافي (صورة)

عبر نادي برشلونة بصعوبة بوابة خيتافي بنتجية (2-1) في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وسجل الأهداف لبرشلونة غريزمان وسيرجي روبيرتو في الدقائق 33 و39، بينما سجل أنخيل رودريغيز لخيتافي في الدقيقة 66.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في وصافة ترتيب الليغا، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وتجمد رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الثالث.

ونجح أنطوان غريزمان في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 34، حيث تلقى تمريرة في العمق من ميسي، لينفرد بسوريا حارس خيتافي ويُسدد على يساره.

وضاعف سيرجي روبيرتو النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 39، حيث تلقى عرضية أرضية من البديل فيربو، وسدد على أقصى يسار سوريا حارس خيتافي.

ونجح البديل أنخيل رودريغيز مهاجم خيتافي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 66، حيث استقبل كرة عرضية من زميله خايمي ماتا، وسدد على الطائر على يسار الحارس تير شتيغن.