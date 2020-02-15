نادي برشلونة يقتنص فوزا صعبا على خيتافي في الدوري الإسباني

اقتنص نادي برشلونة، فوزا صعبا على حساب منافسه خيتافي، بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

النادي الكاتالوني، تقدم في الشوط الأول، بهدفين دون رد، الأول من توقيع أنطوان جريزمان، والأخير بواسطة سيرجيو روبيرتو، في الدقيقتين 33، و39 على الترتيب.

في الشوط الثاني، ضغط الضيوف، بحثًا عن تسجيل الهدف الأول، وتحقق له ما أراد، حين سجل أنخيل رودريغز هدف تقليص الفارق، في الدقيقة 66.

وارتفع رصيد برشلونة من النقاط إلى النقطة 52، في المركز الثاني، بالرصيد نفسه من النقاط مع ريال مدريد المتصدر، مع فارق الأهداف لصالح الأخير، قبل ملاقاة الريال، خصمه سيلتا فيجو، غدًا الأحد.