نادي برشلونة يعلن تشخيص إصابة جوردي ألبا وشكوك حول لحاقه بمباراة نابولي

أعلن نادي برشلونة، حامل لقب الليغا، إصابة ظهيره الأيمن جوردي ألبا في أعلى عضلات فخذه الأيمن خلال استضافة خيتافي بالدوري الإسباني، اليوم السبت.

وقال برشلونة عبر حسابه على تويتر: ”جوردي ألبا الذي غادر الملعب في الدقيقة 22 ليحل محله جونيور فيربو تعرض لإصابة في أعلى عضلات فخذه الأيمن، وسيخضع للمزيد من الاختبارات في وقت لاحق لتحديد مدى إصابته والفترة التي سيبتعد خلالها عن الملاعب“.

ومن المتوقع أن يغيب الإسباني الدولي عدة أسابيع بسبب هذه الإصابة؛ نظرا لأنها إصابة عضلية وتحتاج للراحة والعلاج في آن واحد.

⚠️ INJURY NEWS | Jordi Alba—who came off for Junior Firpo in minute 22—suffered a right adductor injury, and will undergo further testing. #BarçaGetafe pic.twitter.com/PP1s4bz2m3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن ألبا سرعان ما أدرك أنه غير قادر على الاستمرار وطلب الخروج من الملعب، وكان على وشك البكاء عندما جلس على مقاعد البدلاء.

وهذه المرة الثالثة التي يصاب فيها الظهير الأيسر الإسباني هذا الموسم، وهو الآن في سباق مع الزمن ليكون لائقاً قبل مواجهة نابولي في إيطاليا يوم 25 فبراير/شباط الحالي، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت نفسه، هي فرصة أخرى لجونيور فيربو، الذي انضم إلى النادي من ريال بيتيس الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 18 مليون يورو، لإثبات وجوده في غياب جوردي ألبا.

وعانى ألبا من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال سبتمبر/أيلول الماضي، أثناء التعادل دون أهداف في ضيافة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا وغاب أكثر من أسبوعين.