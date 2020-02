نادي برشلونة يعلن تشخيص إصابة جوردي ألبا وشكوك حول لحاقه بمباراة نابولي

أعلن نادي برشلونة، حامل لقب الليغا، إصابة ظهيره الأيمن جوردي ألبا في أعلى عضلات فخذه الأيمن خلال استضافة خيتافي بالدوري الإسباني، اليوم السبت.

وقال برشلونة عبر حسابه على تويتر: ”جوردي ألبا الذي غادر الملعب في الدقيقة 22 ليحل محله جونيور فيربو تعرض لإصابة في أعلى عضلات فخذه الأيمن، وسيخضع للمزيد من الاختبارات في وقت لاحق لتحديد مدى إصابته والفترة التي سيبتعد خلالها عن الملاعب“.

ومن المتوقع أن يغيب الإسباني الدولي عدة أسابيع بسبب هذه الإصابة؛ نظرا لأنها إصابة عضلية وتحتاج للراحة والعلاج في آن واحد.

⚠️ INJURY NEWS | Jordi Alba—who came off for Junior Firpo in minute 22—suffered a right adductor injury, and will undergo further testing. #BarçaGetafe pic.twitter.com/PP1s4bz2m3

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020