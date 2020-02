مباراة برشلونة ضد خيتافي.. لاعبو ”البلوغرانا“ يدعمون عثمان ديمبلي بلقطة رائعة (فيديو)

حرص لاعبو نادي برشلونة على دعم زميلهم المصاب عثمان ديمبلي، قبيل مواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وظهر لاعبو برشلونة وفي مقدمتهم النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي وهم يرتدون قمصانا تحمل اسم ديمبلي، قبل دخولهم ملعب المباراة.

وعاد، فجر الخميس، جناح فريق برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي إلى مدينة برشلونة بإقليم كتالونيا، عقب خضوعه لجراحة لعلاج قطع في وتر بالعضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وفقا لما نشرته تقارير رياضية.

ونشرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية صورة لعثمان ديمبلي (22 عاما) لدى وصوله مطار برشلونة وهو يستخدم العكاز، بعد خضوعه الثلاثاء الماضي لجراحة في مدينة توركو الفنلندية، سيحتاج على إثرها للتعافي لمدة ستة أشهر كاملة.

Beautiful From Barca Team.

All the players are wearing a jersey in support of Ousmane Dembélé and people all over the world affected by Corona Virus. #barcagetafe pic.twitter.com/UzDMrd2Hu9

