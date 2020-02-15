 مباراة برشلونة ضد خيتافي.. لاعبو ”البلوغرانا“ يدعمون عثمان ديمبلي بلقطة رائعة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مباراة برشلونة ضد خيتافي.. لاعبو ”البلوغرانا“ يدعمون عثمان ديمبلي بلقطة رائعة (فيديو)

مباراة برشلونة ضد خيتافي.. لاعبو ”البلوغرانا“ يدعمون عثمان ديمبلي بلقطة رائعة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

حرص لاعبو نادي برشلونة على دعم زميلهم المصاب عثمان ديمبلي، قبيل مواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وظهر لاعبو برشلونة وفي مقدمتهم النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي وهم يرتدون قمصانا تحمل اسم ديمبلي، قبل دخولهم ملعب المباراة.

وعاد، فجر الخميس، جناح فريق برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي إلى مدينة برشلونة بإقليم كتالونيا، عقب خضوعه لجراحة لعلاج قطع في وتر بالعضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وفقا لما نشرته تقارير رياضية.

ونشرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية صورة لعثمان ديمبلي (22 عاما) لدى وصوله مطار برشلونة وهو يستخدم العكاز، بعد خضوعه الثلاثاء الماضي لجراحة في مدينة توركو الفنلندية، سيحتاج على إثرها للتعافي لمدة ستة أشهر كاملة.

وجاءت إصابة المهاجم الفرنسي بينما كان يقترب من إنهاء مرحلة تعافيه للعودة للمستطيل الأخضر.

وكان اللاعب الفرنسي على وشك العودة للملاعب بعدما تخطى إصابة عضلية جديدة في المنطقة نفسها، كان قد أصيب بها يوم 27 نوفمبر الماضي، في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند الألماني على ملعب كامب نو، وبعدها توقع الجهاز الطبي عودته في غضون 10 أسابيع.

ويبحث برشلونة عن التعاقد مع مهاجم جديد للإصابة الطويلة لديمبلي، حيث سيكون له الحق في المشاركة في المسابقات المحلية فقط، وفقا للوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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