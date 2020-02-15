”ماركا“ تتساءل عن مستقبل غاريث بيل مع ريال مدريد إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ألقت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية الضوء على أزمة مستقبل الويلزي غاريث بيل مع ناديه ريال مدريد، إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها يوم السبت، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتسبب في رحيل بيل عن ريال مدريد بنهاية العام الجاري؛ لأن النجم الويلزي ستتم معاملته في إسبانيا كلاعب أجنبي.

وأشارت إلى أن ريال مدريد لديه 4 لاعبين أجانب بالفعل الآن، وهم: فينيسيوس جونيور ورودريغو جوس وإيدير ميليتاو ورينير جيسوس.

وأوضحت أن بيل سيفقد ميزة معاملته كلاعب أوروبي، إذا لم تتمكن بريطانيا من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق المواطنة قبل نهاية عام 2020.

ويتمتع اللاعبون البريطانيون حاليًا في إسبانيا بفترة انتقالية تسمح لهم بالحفاظ على نفس امتيازاتهم السابقة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وذكرت ”ماركا“ أنه بداية من مطلع يناير/كانون الثان 2021، ستتم معاملة بيل كمقيم أجنبي، وهو ما قد يفتح الباب أمام ريال مدريد للتخلص من النجم الويلزي.

وأوضحت: ”ريال مدريد يدرك هذا الاحتمال، ولكن ليس فقط هم الذين سيشعرون بهذا التغيير في إسبانيا، حيث ينطبق الأمر نفسه على تريبير في أتلتيكو مدريد وأوليفر بورك في ألافيس“.

وأردفت: ”وما يفكر به اللاعبون وأنديتهم أيضًا هو عندما تنتهي الفترة الانتقالية في 1 يناير 2021 يمكن الحفاظ على حقوقهم في العيش والعمل والدراسة في إسبانيا، وللقيام بذلك يجب أن يتم تسجيلهم كمقيمين أجانب، وقد حددت الحكومة الإسبانية موعدًا نهائيًا لذلك في 31 ديسمبر 2020“.

واختتمت ماركا التقرير، موضحة: ”ويبقى أن نرى ما إذا كان يمكن للمملكة المتحدة إبرام صفقة مثل اتفاقية كيوتو التي تجعل أشخاصًا من بعض دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ معترفا بهم ولهم نفس حقوق العمل التي يتمتع بها أعضاء الاتحاد الأوروبي“.