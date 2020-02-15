زيدان يعلن مشاركة هازارد في مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد تواجد النجم البلجيكي إدين هازارد، في مباراة النادي الملكي أمام سيلتا فيغو، الأحد، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد على معقله سانتياغو برنابيو منافسه سيلتا فيغو، في سعيه لاستعادة لقب الليغا، وستشهد المباراة تواجد هازارد لأول مرة منذ نحو 3 أشهر.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”معه يملك الفريق لاعبا عظيما ولقد حان وقت عودته للفريق. تدرب معنا وأصبحت حالته جيدة، لكنه لم يلعب منذ 3 أشهر. على المستوى البدني هو جاهز للعب مجددا، أنا سعيد جدا بعودة هازارد. غدا سيكون معنا“.

وغاب هازارد عن مباريات ريال مدريد منذ إصابته أمام باريس سان جيرمان في نوفمبر الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف عن اختياراته للاعبين ”الاختيار صعب، معقد، رغم أنني أحب تواجد جميع اللاعبين، لكن الاختيار دائما صعب. أحيانا أختار تشكيلتي في بداية الأسبوع، وأحيانا أخرى قبل المباراة بقليل، ليس لدي روتين ثابت بشأن التشكيلة“.

وتابع زيدان عن طريقة لعب ريال مدريد: ”الهجوم واللعب الجميل يسري في جينات ريال مدريد. لكن التوازن مطلوب أيضا. علينا التمتع بكلا الخصلتين، لا أعتقد أننا نعتمد على الدفاع. كرة القدم لعبة التوازن وجينات ريال مدريد تتطلب اللعب الجميل والهجومي. لقد لعبت هنا وأعلم ذلك، لكن التوازن واجب“.

وواصل ”عليك أن تعمل في الهجوم وأن تعود للدفاع وهو ما نقوم به مؤخرا، في كرة القدم التوازن هو ما يمنحك النتائج“.

وحول إمكانية تأثر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، بعد حرمان الفريق الإنجليزي من المشاركة لموسمين متتاليين في البطولات الأوروبية قال زيزو: ”لن يغيّر ذلك شيئا بشأن مباراتنا المقبلة معهم. هم فريق عظيم. لكن كل ما يشغل بالي في هذه اللحظة هي مباراة سلتا فيغو غدا“.

ويلعب ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 26 فبراير في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 17 مارس على ملعب الاتحاد.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي جعبته 52 نقطة من 24 مباراة، ويتقدم بـ3 نقاط عن برشلونة، الذي يلعب مع خيتافي في وقت لاحق اليوم السبت.