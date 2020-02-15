التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يستضيف برشلونة منافسه خيتافي، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز ومعادلة رصيد ريال مدريد المتصدر بـ52 نقطة، علما أن الميرنغي يلعب مع سيلتا فيغو، الأحد.

وجمع برشلونة 49 نقطة من 15 فوزا و4 تعادلات، في حين خسر 4 مرات، في المقابل يحتل خيتافي المركز الثالث، ويملك 42 نقطة من 12 فوزا، و6 تعادلات، و5 خسائر.

ويفقد برشلونة خدمات مدافعه الفرنسي كليمونت لينغليت بعد طرده في الجولة الماضية من الليغا أمام ريال بيتيس.

ويعود آخر فوز لخيتافي على برشلونة إلى نوفمبر 2011.

وقال كيكي سيتين مدرب برشلونة: ”مواجهة خيتافي صعبة، الفريق يحتل المركز الثالث ويقدم مستويات جيدة“.

وبشأن مستوى لاعبه الفرنسي صاموئيل أومتيتي قال: ”ليس لدي أي شك أن أومتيتي سيعود لمستواه. قام بالكثير من الأشياء الجيدة، ونحن سعداء بوجوده معنا“.

وحول التعاقد مع مهاجم بديل لعثمان ديمبلي أوضح مدرب برشلونة ”نعمل بالفعل على التعاقد مع مهاجم جديد، ننتظر الحصول على إذن من الليغا، ولكني أعمل مع ما لدي من لاعبين“.

وواصل سيتين ”نحن مثل ريال مدريد مرشحون للفوز بلقب الليغا، هناك مباريات تحسم بتفاصيل صغيرة، كما أن الفارق في جدول الترتيب 3 نقاط فقط، أمامنا مباراة ضدهم على ملعب سانتياغو برنابيو، ونعرف ماذا سنقدم فيها“.

وبعد مواجهة خيتافي يلعب برشلونة مع إيبار، ثم يسافر لمواجهة نابولي الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم يحل ضيفا على ريال مدريد في الكلاسيكو في الأول من مارس.

وتوقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، صاموئيل أومتيتي، جوردي ألبا.

الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتش، أرثر.

الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، أنسو فاتي.

في حين توقعت صحيفة سبورت أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، صاموئيل أومتيتي، جوردي ألبا.

الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتش، أرتورو فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، أنسو فاتي.