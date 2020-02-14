كيكي سيتين: برشلونة لا يزال مرشحا للفوز بالدوري الإسباني

قال كيكي سيتين مدرب برشلونة إن فريقه لا يزال مرشحا للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مثل ريال مدريد وذلك قبل ملاقاة خيتافي غدا السبت.

وسيلعب برشلونة صاحب المركز الثاني ضد فريق المدرب خوسيه بوردالاس ثالث الترتيب في كامب نو، من أجل التساوي في الرصيد مع ريال مدريد قبل أن يستضيف سيلتا فيغو بعد غد الأحد.

ويمر ريال مدريد بفترة جيدة وسيستعيد الجناح إيدن هازارد بعد التعافي من إصابة، بينما أعلن برشلونة عن غياب مهاجمه عثمان ديمبلي لمدة ستة أشهر بسبب تمزق بعضلات الفخذ الخلفية لينضم لزميله لويس سواريز الذي سيغيب لفترة طويلة.

وقال سيتين في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”الكثير من بطولات الدوري تحسم بتفاصيل صغيرة لا يمكن للفرق المنافسة على اللقب التحكم بها“.

وأضاف: ”اعتقد أننا على قدم المساواة مع ريال مدريد، نحن أقل منهم بثلاث نقاط، لكننا سنخوض مواجهة ضدهم“.

ويطمح برشلونة للتعاقد مع لاعب بديل لديمبلي، وطلب النادي تصريحا من الاتحاد الإسباني بعد أن خضع الجناح الفرنسي لجراحة هذا الأسبوع.

وتكهنت وسائل إعلام إسبانية بأن برشلونة يدرس التعاقد مع أنخيل رودريغيز مهاجم خيتافي أو روجر مارتي لاعب ليفانتي.

وتابع سيتين: ”تضررنا كثيرا من إصابة ديمبلي ووضعتنا في موقف حرج لكن توجد خطة دائما للتصرف.

”أتمنى أن نتمكن من ضم مهاجم جديد، لكن إذا لم يحدث ذلك سنتأقلم مع الوضع“.

ويحتفظ سيتين وبوردالاس بتاريخ طويل من التنافس الشرس وزعم مدرب برشلونة أن منافسه تسبب في ”فوران دمه“ عندما كان يقود ريال بيتيس.

وقال سيتين: ”نسيت تماما قضية بوردالاس ولن أتحدث عن الأمر“.