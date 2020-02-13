لأول مرة.. إرنيستو فالفيردي يتحدث عن إقالته من تدريب نادي برشلونة

تحدث الإسباني إرنيستو فالفيردي المدرب السابق لنادي برشلونة الإسباني، الذي أقيل من منصبه مؤخرا وخلفه كيكي سيتين، عن رحيله من الفريق والفترة التي قضاها وعدم الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي أثناء حضوره وتكريمه في بلباو: ”لماذا رحلت؟ سؤال لا يجب أن يوجه لي، إنها جزء من وظيفتنا يجب تقبله، هل كنت أرغب أن تكون الأمور مغايرة؟ بطبيعة الحال نعم“.

وأضاف حول معاملة إدارة برشلونة ”لا أفكر إن تمت معاملتي بطريقة غير عادلة، يجب تجنب ذلك وطي الصفحة، في نهاية الأمر نفكر فيما حدث ولماذا، لكن يجب النظر للأمام وعدم الالتفات للخلف“.

وتحدث المدرب السابق لبرشلونة عن فترة تدريبه للفريق وقال: ”كل فريق يترك أثره وبالنسبة لي تدريب برشلونة كان فرصة رائعة، كنت لاعبا وأعرف أنك حين تذهب لفريق من هذا الحجم ماذا يعني من كل وجهات النظر، كنت سعيدا لذهابي لهناك حين توقع العقد تعرف أنك على قمة شعبية النادي ومنذ تلك اللحظة فالنتائج هي المحدد وهي من تقرر“.

وأكمل فالفيردي ”المدرب مسؤول عن كل شيء حتى حين يضرب اللاعب الكرة للخلف“.

كما عبر فالفيردي عن رأيه في الصراع على الدوري الإسباني وقال: ”هذا الموسم ريال مدريد قوي ومركز على لقب الدوري الإسباني“.

وعاد المدرب السابق لبرشلونة، للحديث عن الفوز بلقب الدوري الإسباني وقال: ”حين تعيد الألقاب تعتقد أنها الحالة العادية، الدوري هو الوحيد الذي يعطيك كيف سرت لمدة سنة، في ليفربول هناك جنون؛ لأنهم سيفوزون بالدوري بعد سنوات من الحرمان، لو فازوا به في السنوات العشر الأخيرة لفكروا في أنه شيء آخر“.

كما أكد فالفيردي، أنه فضّل الصمت بعد الرحيل عن برشلونة، لكنه حاليا يفكر في مستقبله وسعيد من أجل فريقه السابق أتلتيك بلباو، كما أكد عن أنه تحدث مع أندريس إنييستا أسطورة برشلونة الذي يلعب حاليا في فيسيل كوبي الياباني.