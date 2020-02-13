”يقتل نفسه للرد على الانتقادات“ .. كيف استعاد كورتوا تألقه مع ريال مدريد؟

استعاد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، بريقه مرة أخرى مع الميرينغي، بعد فترة صعبة عاشها اللاعب طوال الموسم الماضي، وكذلك بداية الموسم الحالي.

وكان كورتوا عرضة لموجة واسعة من الانتقادات، سواء من وسائل الإعلام الإسبانية أو جمهور ريال مدريد، ووصلت الأمور إلى طريق شبه مسدود مع الحارس، إلا أن الأمور تبدلت تماما في الفترة الأخيرة، حيث نجح كورتوا في الرد على المشككين، وأصبح أحد أبرز العوامل التي تقف وراء الانتصارات التي حققها الفريق مؤخرا.

وتربع ريال مدريد على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، بفارق 3 نقاط عن منافسه المباشر برشلونة، وينتظر مواجهتين ناريتين مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورصد موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني 3 عوامل دفعت كورتوا إلى طريق التألق مجددا، خاصة بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهر يناير الماضي.

وقال الموقع، في تقرير نشره اليوم الخميس، إن العامل الأول كان نفسيا، حيث دفعت الانتقادات الشرسة التي تعرض لها كورتوا الحارس إلى محاولة تحدي نفسه، وإثبات خطأ المشككين في قدراته.

وتابع بقوله: ”العامل الثاني اعتمد على مضاعفة الوحدات التدريبية للحارس البلجيكي، حيث حرص كورتوا في الفترة الأخيرة على عدم الاكتفاء بالتدريبات الجماعية مع ريال مدريد، وواصل المران منفردا لرفع معدل لياقته البدنية والفنية. إنه يقتل نفسه في المران من أجل التألق“.

وأكد الموقع الإسباني، الوثيق الصلة بريال مدريد، أن هناك عاملا ثالثا وراء تألق الحارس، وهو أن كورتوا لجأ أيضا إلى تدريبات خاصة لتحسين حركة القدمين، لأن الحراس طوال القامة مثل البلجيكي الدولي عادة ما يعانون من صعوبات في التعامل مع الكرات الأرضية، ولذلك حرص كورتوا على بذل مجهود كبير في التدريبات كي يجيد التصدي لتلك الكرات، من خلال تدريبات رد الفعل والمرونة في الحركة، وهو ما ساهم إلى حد كبير للغاية في التصديات الرائعة التي قام بها خلال المباريات الأخيرة مع الميرينغي.

وأشار إلى أن كورتوا يلجأ إلى مران مضاعف بعد التدريب الأساسي لريال مدريد، حيث يتدرب على الركلات الركنية والكرات الثابتة من خارج منطقة الجزاء، وكذلك ركلات الجزاء.