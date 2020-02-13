برشلونة يستبعد ويليان جوزيه.. وهذا هو البديل

استبعد برشلونة، حامل لقب الليغا، التعاقد مع مهاجم ريال سوسيداد ويليان جوزيه بدلا من مهاجمه المصاب عثمان ديمبلي، بسبب ارتفاع المقابل المالي الذي طلبه سوسيداد للاستغناء عن مهاجمه البرازيلي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن برشلونة اتخذ هذا القرار بعد طلب سوسيداد الحصول على مقابل يراوح بين 30 و35 مليون يورو، وفشل النادي الكتالوني في تخفيض هذا المبلغ.

ويركز الفريق القادم من إقليم الباسك حاليا على استضافة ميرانديس في قبل ذهاب نهائي كأس إسبانيا الليلة، كما أنه يتطلع للفوز باللقب وكذلك استمرار منافسته على أحد المراكز المؤهلة إلى بطولتي أوروبا الموسم المقبل، لذلك لا يريد التفريط في أحد أبرز لاعبيه.

وقال إيمانول ألغواسيل، المدير الفني لريال سوسيداد ”أعتقد أنه سيبقى معنا، إلا إذا دفعوا قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 70 مليون يورو“.

بدائل مقترحة

وبسبب الصعوبات التي يواجهها النادي الكتالوني للتعاقد مع جوزيه البالغ عمره 28 عاما، بدأ التفكير في بدائل أخرى، لكن النادي سينتظر الحصول على موافقة الاتحاد الإسباني لاستبدال ديمبلي الذي سيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أشهر، وهو الحد الأدنى للوقت المسموح به للتعاقد مع لاعب بديل.

وفي الوقت الحالي لم يتم تقديم التقرير الطبي الذي يتعين على برشلونة إرساله إلى الاتحاد قبل موعد أقصاه 20 يوما من خضوع ديمبلي للجراحة.

ومن الواضح أن أي تحرك رسمي من برشلونة تجاه التعاقد مع مهاجم بديل لن يحدث قبل الأسبوع المقبل لحين وصول التقرير الطبي لديمبلي إلى اللجنة الطبية في الاتحاد، وذلك سيستغرق عدة أيام نظرا لأن ستة أطباء في اللجنة سيصوتون على قرار الاستبدال مع استبعاد أحدهم لأنه يعمل لدى برشلونة.

وبناء على ذلك، سيتخذ خمسة أطباء القرار الذي يتوقع رجال برشلونة أنه سيكون في صالحهم، وحينها سيتم البحث في الخيارات الأخرى وفقا لمواصفاته الفنية وتكلفة التعاقد معه.

وفي بعض الحالات، سيحتاج برشلونة لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، وفي حالات أخرى سيضطر للتفاوض مع ناديه.

وأشارت صحيفة AS إلى أن أنخيل رودريغيز، مهاجم خيتافي، بات الخيار الأقرب، وسيتم حسم الأمر الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين عن طريق التفاوض مع ناديه الذي لن يمانع الاستغناء عنه.