أتليتك بلباو يكتفي بفوز ضئيل على غرناطة في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

اكتفى أتليتك بلباو بالفوز 1-صفر على ضيفه غرناطة رغم سيطرته الكبيرة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وخطف بلباو، الذي أخرج برشلونة من دور الثمانية، الأنظار باستاد سان ماميس وألغى الحكم هدفين له بداعي التسلل.

وأبعد الحارس روي سيلفا تسديدة إيناكي وليامز المنخفضة إلى خارج الملعب فيما مرت محاولة راؤول جارسيا بجوار المرمى قبل أن يضع إيكر مونياين صاحب الأرض في المقدمة في الدقيقة 42.

وألغى الحكم هدفي يراي ألفاريز وأندير كابا ولم يستطع بلباو تعزيز تقدمه قبل مباراة الإياب في الخامس من مارس/ آذار.