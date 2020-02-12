الإصابات تضرب دفاع برشلونة قبل مباراة خيتافي في الدوري الإسباني

عاد برشلونة حامل لقب الليغا إلى التدريب يوم الأربعاء بعد استراحة يوم الثلاثاء لكنه تعرض لضربة موجعة بغياب المدافعين نيلسون سيميدو وصامويل أومتيتي عن التدريب مع زملائهما لأسباب مختلفة.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية المقربة من برشلونة أن الدولي البرتغالي يعاني من التهاب اللوزتين بينما قام المدافع الفرنسي بالتدريب منفردا.

لكن الشيء الإيجابي في تدريب الأربعاء عودة جيرارد بيكيه للتدريبات بعد إصابته خلال مباراة أتليتيك بيلباو بينما غاب عن مباراة ريال بيتيس بسبب الإيقاف بينما استمر غياب نيتو بسبب مشكلة في كاحله.

ويعاني برشلونة بشدة قبل مواجهة خيتافي في كامب نو يوم السبت المقبل في ظل الاستغناء عن جان كلير توديبو لصالح شالكه الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وغياب الفرنسي كليمو لينغليه للإيقاف بعد طرده أمام اشبيلية ورفض استئناف النادي الكتالوني لرفع الإيقاف.

وفي حال استمرار غياب سيميدو وأومتيتي سيعاني برشلونة بشدة لإيجاد البديل أمام خيتافي لذلك استدعى كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة لاعبين من الفريق الثاني هما شومي وأرغو والظهير الأيمن مورير وانضم إليهم أيضا لاعب خط الوسط مونشو، إلى جانب إيناكي بينيا وأنسو فاتي.

وفي سياق آخر ذكرت الصحيفة ذاتها أن الفرنسي عثمان ديمبلي وصل إلى برشلونة بعد خضوعه لجراحة في فنلندا يوم الثلاثاء لعلاج تمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وظهر الدولي الفرنسي وهو يسير على عكازين عند هبوطه إلى المطار عقب جراحة ناجحة في توركو في فنلندا.

وستسمح سلطات كرة القدم لبرشلونة بالتعاقد مع بديل لديمبلي بشكل طارئ بعد اطلاع الاتحاد الإسباني للعبة على التقارير الطبية للاعب.

وتنص لوائح الاتحاد الإسباني على السماح لأي ناد يغيب عنه لاعب لخمسة أشهر على الأقل بسبب الإصابة بالتعاقد مع بديل خارج فترة الانتقالات طالما ينافس النادي في أبرز درجتين لكرة القدم في البلاد.