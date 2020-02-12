خلف الأبواب المغلقة.. كيكي سيتين يغسل يديه من الفشل مع برشلونة

لم تكن إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب نادي برشلونة الإسباني هي الحل السحري لأزمات البلوغرانا المتراكمة منذ سنوات، حيث لم يتغير الحال كثيراً مع المدرب الجديد كيكي سيتين.

وخسر برشلونة مرتين منذ تعيين سيتين، بعد السقوط أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، الليغا، بهدفين نظيفين مع الرأفة، والخروج من كأس ملك إسبانيا من دور الثمانية أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف على ملعب ”سان ماميس“، ولا يزال الفريق يتخلف عن صدارة الليغا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن كيكي سيتين أبلغ إدارة برشلونة بصعوبة الوضع بالنسبة للفريق في الموسم الجاري، في بطولتي الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه الفريق نادي نابولي الإيطالي في دور الـ16.

وقال موقع barcablaugranes: إن سيتين أطلع المدير الرياضي لنادي برشلونة إريك أبيدال على الوضع الفني للنادي الكتالوني، خاصة مع إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي، وتأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم، إضافة إلى الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سيغيب عن البلوغرانا حتى أبريل المقبل على أقل تقدير.

وأكد التقرير أن سيتين قال صراحة لأبيدال خلف الأبواب المغلقة: إن تشكيلة برشلونة ليست قوية بما يكفي للتتويج بالبطولات هذا الموسم، في ظل الإصابات المتكررة، وعدم وجود البدائل.

وينتظر عشاق نادي برشلونة حسم ملف المهاجم الجديد الذي يمكن للبلوغرانا التعاقد معه بعد إصابة ديمبلي، حيث تسمح لوائح الاتحاد الإسباني لبرشلونة ضم لاعب واحد من الدوري الإسباني، الليغا، بعد إصابة الدولي الفرنسي.

ورغم وجود 4 مهاجمين على رادار برشلونة، وهم: ويليان خوسيه، أنخيل رودريغيز، لوكاس بيريز، ولورين مورون، إلا أن المقابل المادي الذي يرغب البارسا في دفعه، وهو 12 مليون يورو، يقف حائلاً أمام إتمام التعاقد مع مهاجم جديد مع ضيق الوقت والخيارات القليلة المتاحة، وتمسك الأندية بلاعبيها مع اقتراب المرحلة الحاسمة من الموسم.

وكان مسؤولو نادي ريال سوسييداد الإسباني قد أكدوا استمرار ويليان خوسيه رفقة الفريق حتى نهاية الموسم، إلا إذا قام برشلونة بدفع 75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي.