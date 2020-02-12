والد كيليان مبابي يوجه رسالة إلى نادي برشلونة.. تعرف على محتواها

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يبحث عن ضالته الهجومية المفقودة حتى الآن، في ظل الإصابات التي تعرض لها مهاجما الفريق الأوروغوياني لويس سواريز، والفرنسي عثمان ديمبلي، حيث يحاول مسؤولو البلوغرانا العثور على بديل سريع لإنقاذ الموسم الجاري.

وبعيدًا عن البديل المؤقت، فإن إدارة برشلونة تريد مهاجمًا يستطيع سد فراغ سواريز، الذي ينتهي عقده مع البارسا في صيف 2021، وسط تقارير تشير إلى أن الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، هو الأقرب لخلافة ”البيستوليرو“.

إلا أن المنافسة المستمرة بين برشلونة وريال مدريد على الصفقات المميزة دفعت مسؤولي النادي الكتالوني لمحاولة التعاقد مع الهدف المباشر للنادي الملكي النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحفي الإسباني الشهير ”إدواردو إندا“، فإن إدارة برشلونة أجرت اتصالات مع وليفريد مبابي، والد كيليان مبابي، مرتين على الأقل، في محاولة لجس نبض اللاعب ومعرفة رأيه في الانتقال إلى البارسا.

وأشار ”إندا“ خلال تصريحات أبرزتها صحيفة ”ديلي ستار“، اليوم الأربعاء، إلى أن رد والد مبابي على مسؤولي برشلونة في المرتين كان مباشرًا وحاسمًا.

وقال الصحفي الإسباني الشهير إن والد مبابي أكد لإدارة برشلونة أن كيليان مبابي سيلعب لنادي ريال مدريد الإسباني حال رحيله عن باريس سان جيرمان، وأنه حسم قراره في هذا الملف تمامًا، ولن تكون هناك أية فرصة لتغيير وجهته.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرغب مسؤولو ريال مدريد بضم اللاعب بنهاية الموسم الجاري، أو على أقصى تقدير في صيف 2021، إلا أن القطري ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، هدد بعدم التفريط في مبابي حتى نهاية عقده مع النادي الفرنسي.

وشدد الخليفي، في رسالة بعثها إلى مبابي عبر وسطاء، على أن إدارة باريس سان جيرمان لن تكون أبدًا تحت ضغط لبيع مبابي، وستواصل مساعيها لتجديد عقده، ولن تفرط فيه حتى ولو كلفها الأمر استمراره لنهاية العقد في صيف 2022، ورحيله كلاعب حر.

وانتقل مبابي، 21 عامًا، إلى باريس سان جيرمان من موناكو الفرنسي مقابل 180 مليون يورو في صيف 2017.