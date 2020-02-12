سيبايوس نجم آرسنال: لا أفكر في العودة إلى ريال مدريد

شدد داني سيبايوس، لاعب وسط نادي ريال مدريد والمعار إلى صفوف آرسنال، على عدم رغبته في العودة للميرنغي في الوقت الحالي، مشيدا في الوقت نفسه بقيادة كيكي سيتين لنادي برشلونة.

وإشادة سيبايوس بمدرب برشلونة الجديد، جاءت على الرغم من أنه لم يشارك تحت قيادته لنادي ريال بيتيس، حيث بدأ سيتين مهمته في الفريق الأندلسي في نفس الوقت الذي غادر فيه الأول إلى ريال مدريد.

وقال لاعب آرسنال في حواره مع صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، يوم الأربعاء: ”لم تتح لي الفرصة للتحدث معه، لأن انتقالي إلى ريال مدريد قد حدث سريعا وبالتالي لم أتدرب معه“.

وأضاف: ”لكنه مدرب كان لديه دائما حلم تدريب برشلونة، لأنه يمتلك نفس الأسلوب التدريبي، وأعتقد أنه سيكون له شأن كبير هناك“.

وانتقل سيبايوس للحديث عن ريال مدريد والإعارة لآرسنال: ”التغيير الذي طرأ على ريال مدريد خلال العام الماضي كان صعبا بعض الشيء“.

وتابع: ”أرى أن هناك تحسنا كبيرا من الناحية الدفاعية مقارنة بالهجومية، والفريق في منحنى تصاعدي، وأتمنى أن يستمر على هذا النحو في الفترة المقبلة“.

وأشار: ”في الوقت الحالي لا أفكر في ذلك، لأنني قررت الرحيل لعدم حصولي على فرصة للمشاركة في المباريات، وأتمنى أن أستعيد مستواي الفني مع آرسنال الذي بدأت به الموسم، ولكن الإصابة قد أوقفتني كثيرا، وهذا هو السبيل الوحيد للعودة إلى سانتياغو برنابيو“.

وتابع: ”لقد استمتعت كثيرا خلال وجودي في ريال مدريد، وكان من أبرز اللاعبين الذين لعبت معهم توني كروس، الذي يتحلى بالهدوء والقدرة على الضغط على المنافس ويتفاهم مع زملائه بذكاء كبير في الملعب“.

واختتم تصريحاته: ”قوة ريال مدريد كانت في وسط الملعب، وهذا ما نجحنا من خلاله في الفوز على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، لأن لدينا لاعبين مثل مودريتش، كاسيميرو، كروس وفي الهجوم كنا نعول كثيرا على رونالدو وبنزيما وفي الدفاع على راموس“.