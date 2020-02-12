تقارير: إيكر كاسياس يترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن الحارس السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس قرر الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الانتخابات المقررة في الأسابيع المقبلة لمنافسة الرئيس الحالي لويس روبياليس.

وحسب إذاعة ”كادينا سير“ فالحارس الملقب بـ“القديس“ أخبر المجلس الأعلى للرياضة بقراره الترشيح لرئاسة الاتحاد الإسباني في الانتخابات السابقة لأوانها، والتي قرر الرئيس الحالي الدعوة لها قبل نهائيات أمم أوروبا 2020.

وحسب الإذاعة الإسبانية فرئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا إرين لوزانو أعطى الضوء الأخضر للويس روبياليس بإجراء انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم وتقديمها عن موعدها.

وسبق لمحكمة التحكيم الرياضي في إسبانيا، أن رفضت طلب تقديم موعد انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني وألقت الملف في يد كاتب الدولة في الرياضة الإسباني، الذي تركت له القرار النهائي.

ويعتبر كاسياس البالغ 38 عاما من أساطير كرة القدم الإسبانية سواء في ريال مدريد أو في المنتخب الإسباني وحمل شارة قيادة المنتخب الأول وريال مدريد طيلة عدة سنوات.

وحمل كاسياس أول كأس عالم في تاريخ كرة القدم الإسبانية كقائد للمنتخب في جنوب أفريقيا 2010، كما حمل كأسين لأمم أوروبا 2008 و2012 وتوج مع ريال مدريد بالعديد من الألقاب المحلية والقارية بلغت 18 لقب منها 3 مرات دوري أبطال أوروبا.

ورحل كاسياس عن ريال مدريد بعد مسيرة استمرت 16 عاما في الفريق الأول صيف 2015 نحو بورتو البرتغالي وتوج معه بلقبين وأدت أزمة قلبية تعرض لها خلال التدريبات لنهاية مسيرته كلاعب وظل في الفريق البرتغالي يشتغل كإداري في الفترة السابقة.

وحسب التقارير الإعلامية، فإيكر كاسياس استشار عدد من زملائه السابقين في المنتخب الإسباني قبل اتخاذ قرار بالترشيح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ويدعم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني ترشيح كاسياس لمنافسة لويس روبياليس بسبب الخلافات بينهما، والتي أدت لعدة مشاكل في كرة القدم الإسبانية.

ورغم انتماء كاسياس لريال مدريد لكنه يملك علاقات جيدة في برشلونة مع عدة أساطير للفريق وساهم مرات عديدة في تخفيف التوتر بين الفريقين، خصوصا في عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وهو ما أدى لإبعاده عن مرمى ريال مدريد لفترة.