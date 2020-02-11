نائب رئيس برشلونة السابق يعترف بطلب اللاعبين عودة نيمار

اعترف جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة سابقا بأن لاعبي برشلونة طالبوا بعودة نيمار إلى النادي خلال الصيف الماضي وكذلك حثوا النجم البرازيلي على العودة.

وقال ميستري في مقابلة مع برنامج ”توت كوستا“ في محطية ”راديو كتالونيا“ إن لاعبي برشلونة طلبوا من نيمار العودة إلى النادي.

وقضى برشلونة معظم فترة الانتقالات الصيفية في التفاوض مع باررس سان جيرمان لإعادة نيمار إلى كامب نو بعد عامين من رحيله مقابل 222 مليون يورو (245 مليون دولار) في صفقة قياسية عالمية لكن بطل إسبانيا فشل في التوصل لاتفاق مع نظيره الفرنسي.

وكشف جيرارد بيكيه عن استعداد بعض اللاعبين لتأجيل الدفعات المستحقة من عقودهم للمساعدة في دفع قيمة صفقة جلب نيمار من باريس سان جيرمان ولكن لم يعترف أحد من وراء الكواليس في النادي أو مجلس لإدارة بذلك من قبل.

وأكد نائب الرئيس السابق الآن أن اللاعبين طلبوا بإعادة نيمار، رغم أنه أضاف أنهم لا يتدخلون عادة في كيفية التخطيط للفريق.

وأضاف ميستري ”في الوقت الذي كنت فيه في برشلونة، كانت هناك حالة واحدة طلب فيها اللاعبون بالتعاقد مع أحد اللاعبين وكان ذلك نيمار“.

وتوجد العديد من الدعاوى القضائية بين نيمار وبرشلونة تتعلق بمستحقات متأخرة له لدى النادي رفض دفعها بعد رحيله دون رغبة النادي الكتالوني عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وطالب باريس سان جيرمان مبلغا ضخما مقابل الاستغناء عن المهاجم البرازيلي البالغ عمره 28 عاما لم ينجح برشلونة في توفيره في ظل تعاقده مع أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو وفرينكي دي يونغ مقابل 75 مليون يورو الصيف الماضي.

ورفض النادى الباريسي مبادرة نيمار بسداد 20 مليون يورو من ماله الخاص لتسهيل انتقاله إلى برشلونة، واعتبرها خطوة غير قانونية، ما عقد المرحلة الأخيرة من المفاوضات بين الناديين.

وأكد ميستري أيضًا أن رحيله عن النادي الصيف الماضي كان له علاقة بفقدان النادي الثقة في المدير العام بيب سيغورا، وهو ما ذكرته صحيفة ”سبورت“ الكتالونية في حينه.

وأوضح ”لقد تركت لأن رأيي كان مختلفا عن لجنة كرة القدم في النادي في تلك اللحظة. كنت وحدي من ساند ودعم بيب سيغورا ”.