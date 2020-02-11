أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: نجم الملكي يفكر في الرحيل.. والبارسا يحدد صفقته الجديدة

مازالت صفقة نادي برشلونة الإسباني المنتظرة حديث الصحافة العالمية، خاصة أن البارسا مازال يعاني سيما في بطولة الدوري سواء على مستوى الأداء أو النتائج.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة:

برشلونة يحدد صفقته الجديدة

حدد نادي برشلونة الإسباني صفقته الجديدة التي سيضمها خلال الأيام القادمة بحسب صحيفة (سبورت) تعويضا للاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم الفريق الذي تعرض لإصابة تبعده عن الملاعب لفترة تتخطى 5 شهور كاملة.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة دخل في مفاوضات فعلية مع نادي ريال سوسييداد، للتعاقد مع البرازيلي ويليان خوسيه مهاجم الفريق، لضمه في الفترة القادمة وفقا للوائح الدوري الإسباني التي تمنح برشلونة حق ضم لاعب جديد من الليغا حال تعرض أحد لاعبيه لإصابة تتخطى 5 شهور.

وتوصل برشلونة لاتفاق مبدئي مع إدارة سوسييداد لضم اللاعب لنهاية الموسم الجاري مقابل سداد نصف قيمة الشرط الجزائي في عقده ويبلغ 35 مليون يورو.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب نبيل فقير على رادار برشلونة حال تعثر الاتفاق مع فريق ريال سوسييداد من أجل ضم خوسيه بعد أن لفت أنظار المدرب كيكي سيتين.

وأعلن نادي برشلونة غياب الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق، عن المباريات بسبب الإصابة بعد خضوعه لجراحة في فنلندا، وأكد البيان الصادر عن النادي أن اللاعب سيغيب لمدة 6 أشهر تقريبا.

نجم ريال مدريد يفكر في الرحيل

بدأ البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني في التفكير في الرحيل بحسب صحيفة (ماركا).

ويفكر مارسيلو في اتخاذ قرار بمغادرة ريال مدريد بعد ارتباط طويل، بعد أن أصبح بديلا في حسابات مدربه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الذي يفضل الاعتماد على اللاعب فيرلاند ميندي الوافد الجديد بشكل أساسي في أغلب المراحل الماضية.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية أن زيدان بدأ التفكير في دعم فريقه خلال الموسم الجديد بصفقة في خط الوسط بضم اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزفيتش نجم وسط فريق إنتر الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن بروزفيتش دخل دائرة اهتمامات النادي الملكي بعدما لفت أنظار زيدان خلال المرحلة القادمة.

أتلتيكو مدريد يجهز المصابين لموقعة ليفربول

قطع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني شوطا كبيرا نحو تجهيز بعض لاعبيه المصابين قبل لقاء ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقطع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا خطوات كبيرة نحو العودة للمستطيل الأخضر والتخلص من الإصابة، كما أن زميله دييغو كوستا يسعى للحاق بالمباراة بعد أن أجرى عملية جراحية في بطنه.

وواصل المكسيكي إكتور إريرا برنامج تعافيه من إصابة العضلة الضامة ولكن اللاعب جواو فيليكس تبدو فرص لحاقه بالمباراة صعبة للغاية.

نيمار يرحل إلى أمريكا

وعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالرحيل إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي في المستقبل.

ونشرت شبكة (ESPN) مقطع فيديو لنيمار، يؤكد خلاله أنه سينتقل إلى إنتر ميامي خلال العقد المقبل الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وهو ما أكده نيمار في تصريحات صحفية

وقال نيمار: ”هذا يعني أنه لدي بالفعل عقد مع ديفيد، بعد بضعة سنوات، سأكون هناك، وسنعمل سويا، إنه رئيسي المستقبلي.. وكرة القدم تتطور كثيرا في أمريكا، اليوم أصبحت لديها فرصة لاستقطاب أهم اللاعبين، لذلك سوف أوقع لإنتر ميامي خلال السنوات العشر القادمة“.