غريزمان ينفي شعوره بالعزلة في برشلونة وانتقاده لميسي

نفى الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، اليوم الثلاثاء، شعوره بـ“العزلة“ في برشلونة الإسباني، مؤكدًا أن ما أثير بخصوص انتقاده لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي والنادي ”ادعاءات كاذبة“.

وجاء نفي غريزمان بعدما نشرت مجلة ”فرانس فوتبول“ مقالًا تحدثت فيه عن استقباله بصورة ”باردة“ من قبل زملائه.

ونفى اللاعب ”عبر فريقه الإعلامي“ كل ما نشر في المجلة الفرنسية، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث معها، وأن“أي تصريحات منشورة، لم تصدر منه“.

وأعرب اللاعب عن شعوره العميق بالاستياء هو وكل من معه مما حدث، حيث وصفوا ما نشرته المجلة بأنه مسألة تم ”اختلاقها“.